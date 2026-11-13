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Ez a 4 csillagjegy új célokat tűz ki a Nyilas-időszak kezdetén
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Ez a 4 csillagjegy új célokat tűz ki a Nyilas-időszak kezdetén

Farkas Izabella
Írta 2026.11.13.
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A Nap belép a Nyilas jegyébe, és ezzel egy olyan energia indul el, amely nem simogat, hanem lök.

Kevésbé a megnyugvásról szól ez az időszak, inkább arról, hogy valaki végre kimondja, amit hetek óta magában forgatott, vagy lefoglal egy tanfolyamot, amit már félve tolt el magától. Van négy jegy, amelynél ez a fajta nyugtalanság különösen erősen jelentkezhet, és nem feltétlenül kellemes formában indul, inkább egy kényelmetlen kérdésként: elég ez, ami most van?

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Nála a saját időszaka kezdődik, ami önmagában felpörgeti a dolgokat, de most nem a szokásos nyughatatlanságról van szó, hanem egy konkrétabb vágyról. Lehet, hogy egy régóta halogatott jelentkezés, egy külföldi állásajánlat vagy egy képzés jut eszébe újra, amit évekkel ezelőtt elengedett, mert nem volt rá ideje. A nyughatatlanság most nem menekülés, hanem iránykeresés: a Nyilas megérzi, hogy ki kell lépnie a megszokott keretek közül, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy egy darabig bizonytalanságban lesz.

Sokaknál ez egyszerű formában jelentkezik: elkezdenek nyelvet tanulni, visszamennek a régi hobbijukhoz, vagy egyszerűen csak elkezdenek könyvet olvasni olyan témában, amiről eddig csak hallottak. A lényeg nem a nagy gesztus, hanem az, hogy a figyelem máshová fordul, mint ahol az utóbbi hónapokban volt.

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