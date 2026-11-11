Meddig rágódsz a sérelmeden? A csillagjegyek rangsora elárulja

Van, aki egyetlen rossz mondatot sem felejt el, és még évekkel később is pontosan emlékszik arra, ki, mikor és hogyan bántotta meg. Mások néhány perc alatt túlteszik magukat egy vitán, és eszükbe sem jut újra elővenni a történteket. Az asztrológia szerint a csillagjegyed arról is árulkodhat, hogyan kezeled a csalódásokat, mennyire vagy haragtartó, és milyen könnyen tudsz megbocsátani. Mutatjuk, mely jegyek azok, amelyek a legnehezebben engedik el a régi sérelmeket, és kik azok, akik inkább maguk mögött hagyják a kellemetlen élményeket.
1. Skorpió
A Skorpió vitathatatlanul az egyik legharagtartóbb csillagjegy. Nem feltétlenül mutatja ki, ha valaki megbántotta, de a történteket mélyen elraktározza magában, és hosszú időn keresztül képes emlékezni rájuk. Számára a bizalom különösen fontos, ezért egy árulás vagy egy hátba támadás után szinte lehetetlen visszaállítani a korábbi kapcsolatot. Egy munkahelyi háttérbeszélgetés, amelyről véletlenül tudomást szerez, akár évekkel később is eszébe juthat. Lehet, hogy már nem beszél róla, de attól még nem felejtette el.
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