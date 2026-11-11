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Meddig rágódsz a sérelmeden? A csillagjegyek rangsora elárulja
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Meddig rágódsz a sérelmeden? A csillagjegyek rangsora elárulja

Farkas Izabella
Írta 2026.11.11.
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Egyesek könnyen megbocsátanak, mások nehezen engedik el, ha megbántották őket. A csillagjegyek rangsorából kiderül, kik azok, akik a legtovább képesek rágódni a múltbeli sérelmeken.

Van, aki egyetlen rossz mondatot sem felejt el, és még évekkel később is pontosan emlékszik arra, ki, mikor és hogyan bántotta meg. Mások néhány perc alatt túlteszik magukat egy vitán, és eszükbe sem jut újra elővenni a történteket. Az asztrológia szerint a csillagjegyed arról is árulkodhat, hogyan kezeled a csalódásokat, mennyire vagy haragtartó, és milyen könnyen tudsz megbocsátani. Mutatjuk, mely jegyek azok, amelyek a legnehezebben engedik el a régi sérelmeket, és kik azok, akik inkább maguk mögött hagyják a kellemetlen élményeket.

A 3 legnehezebb anyós csillagjegye

1. Skorpió

A Skorpió vitathatatlanul az egyik legharagtartóbb csillagjegy. Nem feltétlenül mutatja ki, ha valaki megbántotta, de a történteket mélyen elraktározza magában, és hosszú időn keresztül képes emlékezni rájuk. Számára a bizalom különösen fontos, ezért egy árulás vagy egy hátba támadás után szinte lehetetlen visszaállítani a korábbi kapcsolatot. Egy munkahelyi háttérbeszélgetés, amelyről véletlenül tudomást szerez, akár évekkel később is eszébe juthat. Lehet, hogy már nem beszél róla, de attól még nem felejtette el.

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