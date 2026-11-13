6 franciás szett a hideg őszi időre, amit ki kell próbálnod az idén

Van valami különösen jó abban, ahogyan a francia nők öltözködnek: nem tűnik úgy, mintha órákat töltöttek volna a gardróbjuk előtt, mégis valahogy minden összeáll.

Egy jól szabott blézer, egy kissé bő pulóver, egy egyenes szárú farmer és egy érdekes cipő sokszor többet ér, mint egy teljesen új ruhatár. Ráadásul az őszi öltözködéshez különösen jól passzol ez a lazább, mégis nőies stílus, mivel a rétegezés, a különböző anyagok és a visszafogott színek ilyenkor igazán jól működnek együtt.

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Idén ősszel én is szívesen kísérleteznék néhány ilyen összeállítással. Éppen ezért összegyűjtöttem 6 franciás szettet, amelyek nemcsak jól mutatnak, hanem a hétköznapokban is könnyen viselhetők.

Kockás blézer, farmer és bokacsizma

A kockás blézer az a darab, amihez mindig érdemes visszanyúlni, ha egy egyszerű farmeres összeállítást szeretnél egy kicsit érdekesebbé tenni. Ebben a szettben fekete farmerrel és fekete felsővel párosul, a barna árnyalatú kockás blézer pedig pont annyi színt visz az összképbe, amennyire szükség van. A barna bokacsizma szépen visszaköszön a blézer tónusaiban, így az egész outfit harmonikus marad. Olvass még a témában Ezeket a testrészeket mindenki elfelejti lekenni fényvédővel – Fogadjunk, hogy te is „Az arcom két fele olyan volt, mintha két másik ember lenne” – Rosszul sikerült plasztikai beavatkozások Ez a legjobb szemsmink rejtett szemhéjra: a sminkszakértők szerint Ebből a tesztből pontosan kiderül, hogy milyen fazonú ruhák előnyösek számodra

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