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Okosabb vagy, mint egy adventi vásár árusa? Teszteld a tudásodat!
Pexels

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Okosabb vagy, mint egy adventi vásár árusa? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.11.13.
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13 kérdés gasztronómiából és általános műveltségből – teszteld, mennyire vagy otthon a nagyvilág apró-cseprő tényeiben!

Ahogy közeledik a hidegebb idő és lassan megnyílnak az adventi vásárok forralt boros standjai, mi egy másfajta forralt agytornával készültünk: egy vegyes tudáskvízzel, amiben a gasztronómia éppúgy szerepet kap, mint a történelem, a földrajz vagy a popkultúra.

Anyajegy a nyakon: mit árul el rólad a helye?

Tudtad, miért sárga a curry, vagy melyik olasz város környékén érlelik a híres balzsamecetet? És vajon fel tudod-e idézni, hány szeme van egy pókfélének, vagy hány szettet kell nyerni egy Grand Slam-döntőn? A kérdések között könnyű és trükkösebb falatok is akadnak, pont úgy, mint egy jó piaci kínálatban.

Nincs szükség séfi oklevélre vagy történelemtanári diplomára, csak egy kis kíváncsiságra és persze éles elmére. Készítsd ki a forralt borodat (vagy teádat), és lássuk, hány pontot tudsz összegyűjteni!

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Vágj bele, és derítsd ki, megállnád-e a helyed egy adventi vásár legtájékozottabb árusaként!

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Melyik fűszer adja elsősorban a forralt bor (glühwein) jellegzetes, meleg téli illatát?

Helyes! Helytelen!

A fahéj mellett gyakran szegfűszeget és csillagánizst is használnak, de az illat alapja jellemzően a fahéj.

Ki írta az 'Egri csillagok' című regényt?

Helyes! Helytelen!

Gárdonyi Géza 1901-ben megjelent regénye az egri vár 1552-es ostromát dolgozza fel, és azóta is a magyar irodalomoktatás egyik alappillére.

Melyik ország fővárosa Pozsony (Bratislava)?

Helyes! Helytelen!

Pozsony Szlovákia fővárosa, és egykor a Magyar Királyság koronázóvárosa is volt.

Melyik ázsiai ország konyhájához köthető a tempura rántott étel eredete?

Helyes! Helytelen!

A tempura technikáját a 16. században portugál kereskedők és misszionáriusok honosították meg Japánban, ahol azóta is jellegzetes fogássá vált.

Hány fokos a víz fagyáspontja Celsius-skálán, normál légköri nyomáson?

Helyes! Helytelen!

0 Celsius-fokon fagy meg a víz tengerszinten, ez a hőmérséklet a Celsius-skála egyik alapértéke is.

Ki rendezte a 2000-es 'Gladiátor' című filmet?

Helyes! Helytelen!

Ridley Scott rendezte a Russell Crowe főszereplésével készült eposzt, amely öt Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb filmnek járót.

Melyik olasz régióhoz köthető hagyományosan a balzsamecet (aceto balsamico) készítése?

Helyes! Helytelen!

Modena és környéke évszázadok óta híres a hordókban érlelt, sűrű, édeskés balzsamecetéről.

Hány szettet kell megnyerni a győzelemhez egy férfi Grand Slam-mérkőzésen, amelyet legjobb öt szettig játszanak?

Helyes! Helytelen!

A férfi Grand Slam-tornákon a mérkőzéseket legjobb öt szettig játsszák, így három szett megnyerése kell a győzelemhez.

Mi adja a hagyományos indiai curry jellegzetes, mélysárga színét?

Helyes! Helytelen!

A kurkuma nevű gyökérfűszer felelős a curryk és sok indiai étel intenzív sárga árnyalatáért.

Hány szeme van általában egy pókfélének?

Helyes! Helytelen!

A legtöbb pókfaj nyolc szemmel rendelkezik, bár ezek elrendezése fajonként igen eltérő lehet.

Okosabb vagy, mint egy adventi vásár árusa? Teszteld a tudásodat!
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Nálad most a hangulat és a jó társaság visszük a prímet, nem a lexikai tudás – és ez teljesen rendben van. Szánj néhány percet egy-egy érdekes cikkre vagy dokumentumfilmre, és meglátod, legközelebb magabiztosabban vágsz bele egy hasonló kvízbe.
Egész ügyes árus lennél egy vásári standon

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Szépen vegyes a tudásod: van, amiben otthon mozogsz, és akad néhány terület, ahol még csiszolódhatnál. Ez pont az a tudásszint, amivel egy baráti kvízestén biztosan nem te mész haza utolsóként.
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Lenyűgöző, mennyi mindent tudsz a gasztronómiától kezdve a történelmen át a popkultúráig – a tudásod igazán sokrétű. Ha lenne saját standod, biztosan sorban állnának nálad, hogy halljanak még egy érdekességet!

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Bármennyi pontot is gyűjtöttél, a lényeg, hogy jól szórakoztál közben – és talán most már egy kicsit magabiztosabban választasz forralt bort vagy fűszert a következő vásári sétádon!

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