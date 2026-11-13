Ahogy az idő múlik, az ajkunk is változik, és ehhez a sminkünknek is alkalmazkodnia kell. Egy jó ajakkontúr segíthet visszaadni az ajak vonalát, teltebb hatást kelt, és megakadályozza, hogy a rúzs belefusson a száj körüli finom ráncokba.

A sminkesek egyetértenek abban, hogy a szájceruza az ajaktermékek alulértékelt hőse: segít kihangsúlyozni az ajak alakját, és tartósabbá teszi a színt. Következzen a 6 legjobb ajakkontúr ceruza érettebb ajkakra, amelyek azonnal teltebb hatást kölcsönöznek.

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Miért kell másképp bánni az érettebb ajkakkal?

Az arcbőrünk változásáról sokat beszélünk, és keressük hozzá a megfelelő krémeket és szérumokat, az ajkakra viszont gyakran elfelejtünk figyelni. Egy bőrgyógyász szerint az ajkak szerkezetileg elvesztik a térfogatukat, az ajakszél pedig veszít a határozottságából. Ráadásul az ajkak az évek során gyakran szárazabbá válnak, és a bőrük védőrétege is gyengül.

Ez azt jelenti, hogy az a formula, amely húzza a bőrt, vagy beleül a ráncokba, még inkább kiemeli ezeket a változásokat. Érdemes olyan kontúrt keresni, amely simán csúszik, de eléggé tapad ahhoz, hogy a szín ne vándoroljon az ajakvonalon túl. A szakemberek szerint olyat kell választani, ami tartós, de nem szárít ki túlságosan. A következő termékek között valószínűleg a tied is ott lapul. Olvass még a témában Lógó mell, hónaljszőr, cellulit: Női test „problémák”, amiket azért találtak ki, hogy termékeket sózzanak ránk Lenőtt a frufrud? Profi fodrászok szerint így érdemes formázni, hogy végig stílusos maradjon Az ősz must have manikűrje: hódít a sütőtökös cider köröm A szardínia a legújabb beauty-kaja őrület – de mit tesz a bőröddel?

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