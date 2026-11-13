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4 helyzet, amikor az önfejlesztésed valójában menekülés a problémák elől
iStock

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4 helyzet, amikor az önfejlesztésed valójában menekülés a problémák elől

Farkas Izabella
Írta 2026.11.13.
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A reggeli meditáció, a harmadik önsegítő könyv a polcon, a hálanapló, amit már hónapok óta vezetsz: mindez remekül hangzik, amíg rá nem jössz, hogy egyik sem hozott tényleges változást az életedben.

Az önfejlesztés iparága évente újratermeli magát, és közben egyre többen keverik össze a fejlődést az elkerüléssel. A különbség néha alig észrevehető, a következménye viszont annál súlyosabb: az ember évekig fejleszti magát anélkül, hogy bármit is megoldana abból, ami valójában fáj.

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1. Amikor a meditáció a probléma elől menekülés eszköze lesz

Nő jógázik egy sziklán
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John Welwood amerikai pszichológus alkotta meg a spirituális bypassing kifejezést még a nyolcvanas években, azt a jelenséget írva le vele, amikor valaki spirituális gyakorlatokat – meditációt, jógát, légzéstechnikákat – használ arra, hogy ne kelljen szembenéznie a fájdalmas érzelmeivel. A légzésre figyelés önmagában semmi rossz nem rejt magában, a baj ott kezdődik, amikor minden egyes nehéz érzés felbukkanásakor azonnal a párnára ülünk, ahelyett hogy megengednénk magunknak a dühöt, a gyászt vagy a féltékenységet.

Ez a fajta menekülés gyakran nagyon meggyőzően néz ki kívülről. Aki napi egy órát meditál, azt könnyű nyugodtnak, kiegyensúlyozottnak látni. Csakhogy a nyugalom, ami egy el nem feldolgozott veszteség vagy egy toxikus kapcsolat fölé van ragasztva, nem gyógyulás, csupán egy csendesebb formája ugyanannak a problémának.

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