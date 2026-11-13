Ne terítsd a nedves törölközőt a radiátorra! – Ezért lesz tőle dohos a lakás levegője

Te is a radiátorra dobod a vizes törülközőt, hogy gyorsabban megszáradjon? A szokás ártalmatlannak tűnik, de kellemetlen következményei lehetnek.

Hideg van, a fürdőszoba ablaka be van zárva, a radiátor pedig ott duruzsol a sarokban – szinte adja magát, hogy a frissen kimosott vagy éppen használt törülközőt ráterítsük száradni. Csakhogy ez a mozdulat, amit szinte minden magyar háztartásban megszokásból csinálunk, az egyik leggyorsabb módja annak, hogy a lakás levegője állott, dohos szagú legyen.

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Miért pont a radiátor a bűnös?

A radiátor önmagában nem rossz hely a szárításra, a probléma a párolgó nedvesség útjával van. Amikor egy vizes textilt ráterítünk a fűtőtestre, a víz nem egyszerűen eltűnik: gőz formájában a szobalevegőbe kerül, és ott marad, mert a legtöbb otthonban nincs folyamatos légcsere.

A meleg, párás levegő pedig tökéletes táptalaj a penészgombák és a kellemetlen szagokat okozó baktériumok számára.

Ráadásul maga a törülköző is megszenvedi a dolgot. Ha nem szárad ki elég gyorsan, a rostok között megreked a nedvesség, és a textil elkezd dohos, kissé savanykás illatot árasztani, még akkor is, ha egyébként tiszta. Olvass még a témában Zsír, bor, kávé? Egyik sem akadály: így tisztítsd meg az étkezőszékeidet a makacs foltoktól A Hamnet nyomában: házak, amelyek elképesztő titkokat rejtenek a 16. századról 7 zseniális lakberendezési megoldás, amivel stílusosan teheted kuckósabbá a teret 8 tárgy, amitől válj meg 40 éves korod előtt – ezt mondják a lakberendezők

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