Ne terítsd a nedves törölközőt a radiátorra! – Ezért lesz tőle dohos a lakás levegője

Hideg van, a fürdőszoba ablaka be van zárva, a radiátor pedig ott duruzsol a sarokban – szinte adja magát, hogy a frissen kimosott vagy éppen használt törülközőt ráterítsük száradni. Csakhogy ez a mozdulat, amit szinte minden magyar háztartásban megszokásból csinálunk, az egyik leggyorsabb módja annak, hogy a lakás levegője állott, dohos szagú legyen.
Miért pont a radiátor a bűnös?
A radiátor önmagában nem rossz hely a szárításra, a probléma a párolgó nedvesség útjával van. Amikor egy vizes textilt ráterítünk a fűtőtestre, a víz nem egyszerűen eltűnik: gőz formájában a szobalevegőbe kerül, és ott marad, mert a legtöbb otthonban nincs folyamatos légcsere.
Ráadásul maga a törülköző is megszenvedi a dolgot. Ha nem szárad ki elég gyorsan, a rostok között megreked a nedvesség, és a textil elkezd dohos, kissé savanykás illatot árasztani, még akkor is, ha egyébként tiszta.
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