Mondok 4 indokot, ami téged is meggyőz arról, hogy évszakok szerint étkezz

A szupermarketek egész éves kínálata csábító, de valami mégis hiányzik – az igazi, gyerekkorunkat idéző íz és a valódi tápanyagtartalom. Az évszakos étkezés nem szigorú diéta, hanem egy gyengéd visszatalálás a természet ritmusához, ami a testedet, a lelkedet és a pénztárcádat is örömmel tölt el.

A bőség zavara csábító, de alighanem te is egyre többször érzed, hogy valami hiányzik. A szupermarketek polcain böngészve, az egész évben kínálkozó „friss” ételek mellett ott tátong az űr – az igazi, gyerekkorunkat idéző íz hiánya.

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Saját bőrömön tapasztaltam meg a különbséget, amikor 10 évvel ezelőtt áttértem a növényi étrendre. Ez a döntés teljesen átértékelte az alapanyagokhoz, a főzéshez való viszonyomat. Bár sokan attól tartanak, hogy egy ilyen étrend beszűkíti a lehetőségeket, nálam épp az ellenkezője történt. Egyre több, színesebb, izgalmasabb, táplálóbb fogás került a tányéromra, és már azt is pontosan tudtam, mit miért eszek.

Végül a szezonalitás tudatos követése tette fel az i-re a pontot: ahelyett, hogy kisebb lett volna a választék, soha nem látott változatosság és kreativitás költözött a mindennapjaimba. Az évszakos étkezés ugyanis nem egy újabb szigorú trend vagy túlszabályozott diéta, sokkal inkább egy gyengéd visszatalálás a természet saját ritmusához. Ha engedjük, hogy a tányérunk tükrözze a környezetünket, nemcsak a szervezetünk töltődik fel valódi energiával, de a mindennapi főzés is örömtelibb és kreatívabb élménnyé válik. Olvass még a témában Válassz egy meleg italt, megmondjuk, milyen az ideális társad! Wellness, selfcare, énidő: tényleg pihentetnek, vagy nőként még ezt is produktívan kell csináljuk? „Örülök, hogy megkért, de utálom a gyűrűmet” – Titkok, amiket évek alatt sem osztottunk meg a párunkkal „A boldogságot nem birtoklod, hanem cselekszed” – Mitől jó egy élet? Spoiler: a sikernek semmi köze hozzá

Nézzük most meg közelebbről, hogy – étrendedtől függetlenül – miért érdemes évszakok szerint étkezned!

1. Indok: A természetes ízek találkoznak a valódi tápanyagokkal

Gondoltál már arra, hogy miért van egészen más illata és zamata egy nyári, fáról szakított szilvának, mint a decemberben vásárolt változatnak? A válasz az időben és a távolságban rejlik. Amikor olyan gyümölcsöt vagy zöldséget választasz, ami aktuálisan megterem nálunk, a növénynek van ideje a szárán, a napfényben beérni.

Ezzel szemben a távoli országokból érkező egzotikus finomságokat gyakran még éretlenül, teljesen zölden szedik le, hogy kibírják a többszáz vagy többezer kilométeres utazást. A hűtőházakban és a szállítás során azonban a vitaminok és ásványi anyagok jelentős része egyszerűen lebomlik. A helyi (vagy legalább közeli), szezonális alapanyagokban ezzel szemben jóval magasabb fokozaton pörög a tápanyagtartalom és íz, hiszen a betakarítás után szinte azonnal az asztalodra kerülhetnek, átadva mindazt, amit a földből és a napsütésből magukba szívtak.

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