Ezt a 6 dolgot érdemes kitakarítani, mielőtt megérkeznek a vendégek

A port a polcokon és a szőnyeget legtöbben automatikusan átnézik, miközben pont azok a helyek maradnak ki a takarításból, amelyekre a vendég szeme szinte garantáltan rátéved. Egy felmérés szerint az emberek a vendégvárás előtt átlagosan a lakás látható felületeire koncentrálnak, a kevésbé nyilvánvaló, de annál feltűnőbb zugokat pedig elfelejtik. Íme hat olyan pont, amit érdemes bevenni a takarítási listába, mielőtt kinyitjuk az ajtót.
1. A bejárati ajtó és a kilincsek
Az első benyomás szó szerint az ajtónál kezdődik. A bejárati ajtó és a kilincs naponta több tucatszor cserél gazdát a kezek között, mégis ritkán jut eszünkbe letörölni. Egy nedves ronggyal áttörölt kilincs és egy pókhálómentes ajtókeret máris más hangulatot ad az érkezésnek, mint egy porlepte, ujjlenyomatos felület.
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