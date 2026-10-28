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3 csillagjegy, aki simán átgázol rajtad, ha az érdeke úgy kívánja
Unsplash

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3 csillagjegy, aki simán átgázol rajtad, ha az érdeke úgy kívánja

Farkas Izabella
Írta 2026.10.28.
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A Skorpió, a Bak és a Kos céltudatossága olykor kíméletlenségbe fordulhat – az asztrológia szerint ők azok, akik nem mindig kímélik a környezetüket.

Vannak emberek, akik számára a saját céljaik elérése mindennél fontosabb, és ha választaniuk kell az érdekeik és mások érzései között, nem feltétlenül haboznak. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek hajlamosabbak lehetnek arra, hogy a saját boldogulásukat mások elé helyezzék, és akár a kapcsolataikat is kockára tegyék a sikerért. Három jegy különösen jól példázza ezt a határozott, olykor kíméletlen hozzáállást.

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Skorpió

A Skorpió híres a céltudatosságáról, a stratégiai gondolkodásáról és arról, hogy ritkán árulja el idő előtt a valódi szándékait. Ha valamit igazán akar, képes hosszú ideig türelmesen kivárni a megfelelő pillanatot, és közben pontosan felméri, kiben bízhat, illetve ki állhat az útjába. Nem feltétlenül keresi a nyílt konfliktust, de ha úgy érzi, hogy valaki veszélyezteti a terveit, könnyen háttérbe szoríthatja a másik szempontjait. A Skorpió számára a bizalom fontos, ám ha sérül az érdeke, a korábbi közelség sem garantálja, hogy kesztyűs kézzel bánik majd a másikkal.

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