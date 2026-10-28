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„Csak egyetlen százaléknyit akartam visszakapni a szingli barátnőim szabadságából” – így emészti fel a nőket az anyaság
Unsplash

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„Csak egyetlen százaléknyit akartam visszakapni a szingli barátnőim szabadságából” – így emészti fel a nőket az anyaság

Szőke Angéla
Írta 2026.10.28.
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Minden nő szereti a gyerekét és szeret anya lenni – a gond az, hogy az anyaságon kívül alig van életük. Egy anya vallomása arról, hogyan tűnnek el a hobbiк, a szabadság és az önmaga, miközben a férj élete szinte semmit sem változik.

Asszimilálódás

Régen idegesített, hogy amikor egy nő így kezdte a mondandóját, hogy „anyaként én…”, „két gyerekem van, tehát…” vagy „mint szülők, mi a férjemmel…” Forgattam a szemem, hogy mégis ezekkel mi történik ilyenkor, a személyiségük elpárolog?!

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Aztán gyerekem lett, és az első pár évben azon kaptam magam, hogy én is ugyanígy beszélek. Beláttam, hogy az anyaság a férfiaktól nem, de a nőktől az egész életüket követeli, ez van.

Viszont már kezdek „kigyógyulni”, ugyanis annyira elegem van abból, hogy minden percem a gyerekről szól, hogy azon ritka alkalmakkor, amikor nincs velem, már nem akarok róla beszélni. Szeretem, imádom a kölyköt, ő a mindenem, de olyan keveset élhetem a saját életem, hogy azok a pillanatok olyanok, mint amikor egy fuldokló levegőhöz jut.

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