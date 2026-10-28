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A nagymamámnak sem kellett receptvideó: ideje visszatérni az egyszerű konyhához
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A nagymamámnak sem kellett receptvideó: ideje visszatérni az egyszerű konyhához

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.28.
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Nagymamáink idejében a főzés nem különálló projekt volt, hanem a mindennapi élet természetes, szinte észrevétlen része. De vajon mit tanulhatunk ma ebből a szemléletből, amikor húsz percet görgetünk egyetlen recept után kutatva?

Egyszer kíváncsiságból összegyűjtöttem, hányféle ételt főzött a nagymamám, és meglepően könnyű dolgom volt: nem egész negyven fogás szerepelt a listán, pedig külön tételként tartottam számon a mákos, a káposztás, a krumplis vagy éppen a lekváros tésztát. És mégis, soha, egyetlen napig sem volt hiányérzetünk az asztala mellett.

A reptéren mondta ki, hogy nem jön velem: egy szakítás a beszállókapu előtt

A megszokott biztonságot jelentett, nem unalmat

Sokszor érzem azt a nyomást, hogy folyamatosan valamit újat kell kitalálnom a konyhában, bár ez a késztetés nem feltétlenül a családom részéről érkezik. Inkább a saját elvárásaimnak akarok megfelelni, amikor azt gondolom, hogy a változatosság a gondoskodás egyik fontos mércéje.

Pedig a házi konyha alapját régen egy jól bevált, de sokkal szűkebb repertoár adta, amiben tökéletesen megfért egymás mellett a melengető zöldségleves, a tartalmas babfőzelék vagy az egyszerű meggyes pite. A hétköznapokat a megszokott egytálételek, mint a tök-, a lencse- vagy a zöldborsófőzelék alapozták, a péntek pedig magától értetődően húsmentes volt.

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Amikor valami laktatóbbra vártunk, akkor jött a rakott vagy a paprikás krumpli, hétvégén pedig a rántott hús, a sült csirkecomb vagy legfeljebb a brassói borsóval. A többnapos maradék elfogyasztása egyértelmű volt, az ismétlődés pedig nem jelentett szürkeséget, sőt: a jól ismert ízek otthonosságot nyújtottak, és senki sem érezte azt, hogy minden áldott nap újra fel kell találnia valami egyedit. Nem éreztük úgy, hogy egy étkezésnek feltétlenül újdonsággal kell szolgálnia ahhoz, hogy újra és újra feltálalható legyen.

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