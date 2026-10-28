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5 mondat, amivel az emberek az irigységet leplezik
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5 mondat, amivel az emberek az irigységet leplezik

Farkas Izabella
Írta 2026.10.28.
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Ezt az öt mondatot gyakran azok használják, akik nehezen viselik mások sikerét, és burkolt megjegyzésekkel próbálják leplezni az irigységüket.

Az irigység nem mindig nyilvánvaló, sőt, gyakran éppen azok a megjegyzések árulkodnak róla, amelyek első hallásra ártalmatlannak tűnnek. Egy-egy kétértelmű dicséret, burkolt kritika vagy lekezelő félmondat mögött olykor a másik sikereivel való elégedetlenség húzódik meg. Mutatunk öt jellegzetes mondatot, amelyekkel egyesek megpróbálják leplezni az irigységüket.

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1. „Én nem akarnék ilyen életet”

Ez a mondat szinte mindig akkor hangzik el, amikor valaki olyasmit ér el, amit a beszélő is szeretne, de nem mer bevallani magának. A gyors elhatárolódás egyfajta önvédelem: ha kijelentem, hogy nem is kívánom azt az életet, nem kell szembenéznem azzal, hogy miért nincs meg nekem.

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