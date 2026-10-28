5 mondat, amivel az emberek az irigységet leplezik

Ezt az öt mondatot gyakran azok használják, akik nehezen viselik mások sikerét, és burkolt megjegyzésekkel próbálják leplezni az irigységüket.

Az irigység nem mindig nyilvánvaló, sőt, gyakran éppen azok a megjegyzések árulkodnak róla, amelyek első hallásra ártalmatlannak tűnnek. Egy-egy kétértelmű dicséret, burkolt kritika vagy lekezelő félmondat mögött olykor a másik sikereivel való elégedetlenség húzódik meg. Mutatunk öt jellegzetes mondatot, amelyekkel egyesek megpróbálják leplezni az irigységüket.

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1. „Én nem akarnék ilyen életet”

Ez a mondat szinte mindig akkor hangzik el, amikor valaki olyasmit ér el, amit a beszélő is szeretne, de nem mer bevallani magának. A gyors elhatárolódás egyfajta önvédelem: ha kijelentem, hogy nem is kívánom azt az életet, nem kell szembenéznem azzal, hogy miért nincs meg nekem.

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