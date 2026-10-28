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5 személyiségtípus, akikkel borzasztóan nehéz együtt dolgozni
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5 személyiségtípus, akikkel borzasztóan nehéz együtt dolgozni

Farkas Izabella
Írta 2026.10.28.
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Nem feltétlenül rossz emberekről van szó, inkább olyan viselkedésmintákról, amelyek hosszú távon kifárasztják a körülöttük lévőket.

Az alábbi öt karakter nem diagnózis, inkább visszatérő mintázat, amit sokan felismernek saját munkahelyükről vagy akár saját magukról is.

A tested gyenge pontja a csillagjegyed szerint

1. A mikromenedzser

Ő az, aki képtelen elengedni a gyeplőt. Minden apró döntésbe beleszól, folyamatosan ellenőriz, és a bizalom hiánya szinte tapintható a légkörben. A túlzott kontroll gyakran nem rosszindulatból fakad, hanem szorongásból: fél attól, hogy ha nem ő felügyel mindent, valami elromlik. A probléma az, hogy ez a fajta viselkedés megfojtja a kezdeményezőkészséget a csapatban, és előbb-utóbb mindenki csak azt teszi, amit pontosan megmondanak neki, semmi többet.

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