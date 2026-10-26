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Ez a 3 csillagjegy sosem kér segítséget
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Ez a 3 csillagjegy sosem kér segítséget

Farkas Izabella
Írta 2026.10.26.
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Az önállóság erény, de néha éppen a segítségkérés a legnehezebb lépés. Ez a három csillagjegy különösen nehezen mutatja meg, ha támogatásra van szüksége.

Vannak, akik inkább az utolsó erejükig küzdenek egyedül, minthogy bevallják, hogy szükségük lenne valakire. Számukra a segítségkérés nem magától értetődő, hiszen megszokták, hogy minden helyzetben a saját erejükre támaszkodjanak. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen hajlamos arra, hogy még a legnehezebb időszakokban is egyedül próbáljon boldogulni.

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Bak – Mindent kézben akar tartani

A Bak számára a felelősségvállalás és az önállóság alapvető értékek. Szeretné bizonyítani, hogy a legnehezebb helyzetekkel is képes megbirkózni, ezért ritkán fordul másokhoz segítségért. Úgy gondolja, hogy ha valamit elvállalt, akkor azt neki magának kell megoldania, még akkor is, ha közben egyre nagyobb teher nehezedik rá.

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