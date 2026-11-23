Az ízlésünk karácsonykor is sokat elárul rólunk – a csillagjegyed pedig akár abban is segíthet, hogy megtaláld azt az ünnepi stílust, amelyik igazán közel áll hozzád!

Kos

A visszafogott, szinte észrevétlen adventi dekoráció valószínűleg nem a te világod, hiszen szereted, ha egy tárgynak határozott megjelenése van – egy modern, akár szokatlan formájú koszorúval könnyen kifejezheted ezt az energikus oldaladat.

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A díszítésnél sem kell ragaszkodnod a megszokott megoldásokhoz: néhány különleges termés vagy rusztikus anyagdarab is izgalmas részletet jelenthet, hiszen neked az a lényeg, hogy a koszorúd ne olvadjon bele a háttérbe, hanem az első pillanattól magára vonja a tekintetet.

Bika

Számodra az ünnepi hangulathoz nem elég, ha valami egyszerűen szép: szereted azokat a tárgyakat, amelyeknek az illata, tapintása és hangulata is hozzátesz az élményhez. Egy gazdagon összeállított, mohával, fenyőágakkal és eukaliptusszal díszített koszorú például tökéletesen illik ehhez a szemlélethez. Olvass még a témában „Én a megoldóember voltam, ő pedig az, aki eltűnik” – Milyen hatással van a testvérekre, ha bántalmazó családban nőnek fel Visszatérhet még a 90-es évek karácsonya? Ezek a régi ünnepi szokások ma is hiányoznak Amikor apuka megijed a felelősségtől: történetek, amikor az apa pár hónapos baba mellől lépett le Párt találni szőnyegbombázással? „Insta szerelmek” hálójában

A természetes zöldek mellett pedig a te otthonodban különösen jól mutatnak a bársonyszalagok, a visszafogott arany részletek és a meleg árnyalatú gyertyák.

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