Te vajon hogyan fogod megélni ezt a varázslatos, készülődéssel teli időszakot?
Kos
Az év végi időszak első hetei lehetőséget adnak arra, hogy kiszakadj a megszokott, zsúfolt hétköznapokból. Egy rövidebb téli kikapcsolódás vagy új úti cél felfedezése csodásan kizökkent, és mire visszatérsz, újult erővel vetheted bele magad a feladatokba.
A hónap közepétől a belső motivációd és a munkakedved is látványosan megélénkül, így a karácsony előtti hajrában szinte szárnyalni fogsz.
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Bika
Érdemes egy picit tüzetesebben áttekintened az anyagi hátteredet annak érdekében, hogy teljes nyugalomban vághass neki az ünnepeknek. Ha most elintézed a nyitott kérdéseket, az a hónap hátralévő részében óriási megkönnyebbülést jelent majd számodra.
A személyes kapcsolataidban azonos hullámhosszra kerülhetsz a környezeteddel, ami az előrejelzések szerint meghitté teszi a közös pillanatokat.
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