A Nyilas szezon pezsgő energiája tökéletes alkalmat teremt arra, hogy lelassuljunk, új töltekezési forrásokat találjunk, és ráhangolódjunk az ünnepekre.

Te vajon hogyan fogod megélni ezt a varázslatos, készülődéssel teli időszakot?

Csillagjegyek: ez a tárgy szívja el az otthonod energiáját A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kos

Az év végi időszak első hetei lehetőséget adnak arra, hogy kiszakadj a megszokott, zsúfolt hétköznapokból. Egy rövidebb téli kikapcsolódás vagy új úti cél felfedezése csodásan kizökkent, és mire visszatérsz, újult erővel vetheted bele magad a feladatokba.

A hónap közepétől a belső motivációd és a munkakedved is látványosan megélénkül, így a karácsony előtti hajrában szinte szárnyalni fogsz. Olvass még a témában „A gyerek nem akart sapkát viselni, az anyja ráhagyta, erre kapott egy fülgyulladást” – Az engedékeny nevelés kemény következményei Nullától tízig: ennyire vagy kompatibilis a hónap szülötteivel, a Nyilasokkal „Ne posztolj olyat, amit szégyellenél egy óriásplakáton” – Mit üzennél a tinilányoknak, mint képzeletbeli nővérük? Örök optimisták és igazságkeresők: ezért nézhetünk fel a Nyilas jegy szülötteire

Bika

Érdemes egy picit tüzetesebben áttekintened az anyagi hátteredet annak érdekében, hogy teljes nyugalomban vághass neki az ünnepeknek. Ha most elintézed a nyitott kérdéseket, az a hónap hátralévő részében óriási megkönnyebbülést jelent majd számodra.

A személyes kapcsolataidban azonos hullámhosszra kerülhetsz a környezeteddel, ami az előrejelzések szerint meghitté teszi a közös pillanatokat.

4 csillagjegy, akinek sorsfordító döntést kell meghoznia december 1-ig

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