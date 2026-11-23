A manipulatív viselkedés ritkán érkezik nyílt támadás formájában, inkább apró, szinte észrevehetetlen próbálkozásokban méri fel, mennyit enged meg magának veled szemben.

Egy apró kérés. Egy ártatlannak tűnő vicc a rovásodra. Egy pillanatra elbizonytalanodsz: túlreagálod, vagy tényleg átlépett valaki egy határt? A pszichológiában ezt gyakran nevezik határtesztelésnek: a másik fél tudat alatt, néha tudatosan is kipróbálja, hol a te tűréshatárod, és ha nem kap ellenállást, onnantól azt a terepet sajátjának tekinti.

Véletlen találkozások, amik mindent megváltoztattak A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. A kis kérések, amik egyre nagyobbak lesznek

Az első kérés szinte semmiség: kölcsönkér ötezer forintot, elkéri a jelszavadat egy weboldalhoz, megkér, hogy vidd el valahova. Ha ezt simán teljesíted, a következő kérés már nagyobb lesz, aztán még nagyobb. Ez a fokozatosság klasszikus manipulációs technika, a szakirodalomban gyakran foot-in-the-door jelenségként emlegetik: az apró igenek megalapozzák a nagy igeneket. A teszt lényege nem az összeg vagy a szívesség mérete, hanem az, hogy egyáltalán visszakérdezel-e, mielőtt automatikusan igent mondanál.

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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