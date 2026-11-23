Karácsonykor minden családi asztalnál ott ül egy csendes béketeremtő, egy fáradhatatlan hangulatfelelős – és valaki, aki titokban már rég a januárt várja... Mutatjuk, melyik csillagjegy melyik táborba esik!

Bika – Angyal!

Amikor a Bika ül le az ünnepi asztalhoz, azonnal érezhető a lelassulás és a gondoskodás, ami ritka kincs a rohanó hétköznapok után. E jegy szülötteinek a karácsony nem a kipipálandó feladatokról szól, hanem a puha fényekről, a meleg italokról és a ráérősen elfogyasztott fogásokról – ezzel pedig olyan biztonságot és nyugalmat sugároznak, amely mellett a többiek is hajlamosabbak letenni a mindennapi terheiket.

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Az ajándékoknál és a díszítésnél is a minőségre és a harmonikus összképre törekszenek, így szinte észrevétlenül emelik az este fényét. Ha valaki mellé jó bekuckózni a két ünnep között egy jó kis beszélgetésre… nos, a Bika viszi a prímet!

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