Megérkezett 2026. november 23., egy új hét kezdete, tele apró lehetőségekkel és figyelemre méltó pillanatokkal. Nézd meg, mit tartogat a mai nap a csillagjegyed számára szerelemben, munkában és a hétköznapokban!

November 23-án a Nyilas hava már teljes lendülettel veszi kezdetét, így a hétfői napot az optimizmus, a nyitottság és a változás iránti vágy határozhatja meg. A Nyilasban járó Nap és a Kos Neptunusz harmonikus kapcsolata felerősítheti a megérzéseket, az inspirációt és a jövőbe vetett hitet. Eközben a Hold egyre közelebb kerül az Ikrek teliholdhoz, ami mozgalmasabbá teheti a gondolatokat, a kommunikációt és az emberi kapcsolatokat. Érdemes figyelni a megérzésekre, de a fontos döntéseknél a józan mérlegelésről sem szabad megfeledkezni.

4 csillagjegy, akit ősszel elutasítás ér A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Holnap reggel ne kelljen keresgélned Küldjük a napi horoszkópot Messengerben, ingyen. Bármikor leiratkozhatsz. Kérem Messengerben

Kos napi horoszkóp

Ma reggel talán egy kicsit nehezebben indulsz, mint szeretnéd. A hétvége végén elfáradtál, és nem baj, ha most lassabban kezdesz. Ne akarj mindent egyszerre megoldani, inkább vedd sorra a dolgokat. A munkahelyeden vagy otthon is jól jön, ha nem kapkodsz, mert így kevesebb hibát ejtesz. Egy kolléga vagy családtag ma olyasmit kér tőled, amiben szívesen segítesz, és ez jó érzéssel tölt el.

Érzelmi téren ma egy kis békére vágysz. Ha párkapcsolatban élsz, egy nyugodt beszélgetés sokat jelenthet, különösen akkor, ha az utóbbi időben felgyülemlett bennetek pár ki nem mondott gondolat. Egyedülállóként se sürgesd a dolgokat, inkább élvezd, hogy ma csak magadra figyelhetsz. Pénzügyekben légy óvatos egy hirtelen vásárlással, mert utólag megbánhatod. Este egy meleg tea és egy jó sorozat tökéletes lezárása a napnak. Olvass még a témában 5 jel, hogy sokkal érzékenyebb vagy, mint amennyit mások észrevesznek Amikor apuka megijed a felelősségtől: történetek, amikor az apa pár hónapos baba mellől lépett le Kiszorítja a családunk a barátainkat – pedig a barátság nem luxus, hanem emberi szükséglet Melyik életkorban nyílhat meg előtted egy új út? A numerológia szerint a számaid is üzennek

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