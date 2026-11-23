November 23-án a Nyilas hava már teljes lendülettel veszi kezdetét, így a hétfői napot az optimizmus, a nyitottság és a változás iránti vágy határozhatja meg. A Nyilasban járó Nap és a Kos Neptunusz harmonikus kapcsolata felerősítheti a megérzéseket, az inspirációt és a jövőbe vetett hitet. Eközben a Hold egyre közelebb kerül az Ikrek teliholdhoz, ami mozgalmasabbá teheti a gondolatokat, a kommunikációt és az emberi kapcsolatokat. Érdemes figyelni a megérzésekre, de a fontos döntéseknél a józan mérlegelésről sem szabad megfeledkezni.
Kos napi horoszkóp
Ma reggel talán egy kicsit nehezebben indulsz, mint szeretnéd. A hétvége végén elfáradtál, és nem baj, ha most lassabban kezdesz. Ne akarj mindent egyszerre megoldani, inkább vedd sorra a dolgokat. A munkahelyeden vagy otthon is jól jön, ha nem kapkodsz, mert így kevesebb hibát ejtesz. Egy kolléga vagy családtag ma olyasmit kér tőled, amiben szívesen segítesz, és ez jó érzéssel tölt el.
Érzelmi téren ma egy kis békére vágysz. Ha párkapcsolatban élsz, egy nyugodt beszélgetés sokat jelenthet, különösen akkor, ha az utóbbi időben felgyülemlett bennetek pár ki nem mondott gondolat. Egyedülállóként se sürgesd a dolgokat, inkább élvezd, hogy ma csak magadra figyelhetsz. Pénzügyekben légy óvatos egy hirtelen vásárlással, mert utólag megbánhatod. Este egy meleg tea és egy jó sorozat tökéletes lezárása a napnak.
Olvass még a témában
5 jel, hogy sokkal érzékenyebb vagy, mint amennyit mások észrevesznek
Amikor apuka megijed a felelősségtől: történetek, amikor az apa pár hónapos baba mellől lépett le
Kiszorítja a családunk a barátainkat – pedig a barátság nem luxus, hanem emberi szükséglet
Melyik életkorban nyílhat meg előtted egy új út? A numerológia szerint a számaid is üzennek
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.