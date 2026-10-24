A gyerekes videó nem más, mint kizsákmányolás – Ezért kellene a közösségi médiában betiltani a videókat, amin gyerekek szerepelnek

Van egy különös ellentmondás a közösségi média működésében: miközben egyre többet beszélünk az online adatvédelemről, a gyerekeink magánéletét sokszor mi magunk tesszük közszemlére. De vajon valóban jogunk van-e minden pillanatot megosztani a világgal?

Véleménycikk: Schuszter Borka

Egy vicces elszólás, egy hisztis pillanat, egy aranyos tánc vagy az első lépések: elég néhány másodperc, és máris több ezer idegen nézheti végig egy gyerek életének legintimebb pillanatait. Mi pedig nevetünk, lájkolunk, továbbküldjük a videót, és közben eszünkbe sem jut, hogy az illetőnek ehhez az egészhez talán semmi kedve nem lenne.

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Én is pontosan tudom, mennyire nehéz ellenállni ezeknek a tartalmaknak. Hányszor álltam már meg egy cuki babás videónál, hányszor néztem végig, ahogy egy kisgyerek valami elképesztően vicceset mond vagy csinál, és hányszor küldtem tovább egyet ezekből a videókból a barátaimnak! A gyerekek iszonyatosan aranyosak, és az internetes algoritmusok pontosan tudják, hogyan használják ki ezt. Csakhogy minél többet gondolkodom azon, mi történik ezekkel a felvételekkel a közzétételük után, annál kevésbé tudok felhőtlenül nevetni rajtuk.

A legnagyobb problémám az, hogy egy gyerek még nem képes valóban átlátni, mivel jár, ha a képmása felkerül az internetre.

Nem tudja felmérni, hány emberhez jut el a videója, ki mentheti le, ki vághatja össze más felvételekkel, és hogyan használhatják fel évekkel később az engedélye nélkül. A szülői beleegyezés pedig nem ugyanaz, mint a gyerek saját, tájékozott beleegyezése. Olvass még a témában Ez az éttermi incidens megtanított, hogy néha vita helyett sokkal okosabb a visszalépés Megörököltem a legfinomabb családi csalamádé receptet – és most megosztom veled Beköltöztem az új lakásomba, és az első éjszaka óta tudom, hogy nem vagyok ott egyedül Ezt hozza 2026. október 13. a numerológia szerint: gondoskodás és szeretet

Persze egy csecsemőt nem fognak megkérdezni, hogy feltölthetjük-e az első fürdetéséről készült felvételt. Egy óvodás pedig aligha érti, mit jelent az, hogy a róla készült videó potenciálisan örökre hozzáférhető marad. Attól viszont, hogy nem tud nemet mondani, még nem következik, hogy automatikusan jogunk van minden pillanatát megosztani a világgal.

Ráadásul a veszélyek nagyon is konkrétak

Egy nyilvánosan megosztott videóból kiderülhet a gyerek neve, életkora, lakóhelye, iskolája vagy óvodája, a mindennapi rutinja, sőt akár az is, hogy mikor és hol szokott megfordulni. Ezek az információk rossz szándékú emberek kezébe kerülhetnek.

A gyerekekről készült képeket és videókat engedély nélkül is le lehet menteni, más felületeken közzé lehet tenni, vagy akár mesterséges intelligenciával manipulatív, szexualizált tartalmak készítésére is fel lehet használni. A szülő attól még nem tudja ellenőrizni a felvétele további sorsát, hogy eredetileg csak az ismerőseivel akarta megosztani.

A legkellemetlenebb az egészben, hogy a probléma fenntartásához nem feltétlenül kell rossz szándékú embernek lennünk. Elég, ha megnézünk egy videót, nyomunk rá egy lájkot, esetleg elküldjük valakinek, mert tudjuk, hogy neki is tetszeni fog. A nézettségből aztán bevétel, követőtábor és hirdetési lehetőség lehet. A gyerek pedig, aki a történet főszereplője, sokszor nem kap semmit a saját magánéletének feláldozásáért.

Tetszik vagy sem, a kifejezetten nézettségre optimalizált gyerekes videók egy része a gyerekek kizsákmányolására épül. A gyerek érzelmei, reakciói, kínos pillanatai és személyes történetei válnak termékké.

Lehet, hogy a szülő szeretetből posztol, lehet, hogy eszébe sem jut, milyen következményei lehetnek ennek. A végeredmény azonban ugyanaz: egy másik ember magánélete válik nyilvános szórakozássá.

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