Megörököltem a legfinomabb családi csalamádé receptet – és most megosztom veled

Vannak olyan ízek és illatok, amelyek azonnal visszarepítenek minket a gyerekkorunkba, vagy egy-egy szeretett családtag emlékét idézik fel bennünk. Az anyósom és apósom féltve őrzött csalamádé receptje most a mi kamrapolcunkat gazdagítja – és egy apró, de fontos változtatással tökéletesre hangoltuk.

… és biztos vagyok benne, hogy neked is bújik olyan recept a tarsolyodban, aminek mindenki a csodájára jár, amit elég csak megemlíteni, és az összes ismerős pontosan tudja, miről van szó. A mi családunkban szintén szép számmal akadnak ilyen féltve őrzött receptek – köztük az alábbi.

Ez a 4 csillagjegy nagy válaszút elé kerül az ősz közepén A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Néhány évvel ezelőtt a kezembe akadt egy savanyúság receptje, ami gyökeresen megváltoztatta a kamrapolcom tartalmát. Az anyósom és az apósom régebben minden ősszel serényen rakták el a komplett rokonság számára elegendő csalamádét, ám az idő múlásával, az egészségi állapotuk romlása miatt már nem tudtak belevágni ebbe a nagy munkába.

Így a feladat és a staféta hozzám került. Olvass még a témában Válassz egy őszi levelet, és megmondjuk, mit tartogat neked az október Ezt hozza 2026. szeptember 26. a numerológia szerint: nagylelkűség és lelki beteljesülés Ilyen ember voltál előző életedben a születési számod szerint Ha ebben a hónapban születtél, először mindig valaki lelkébe szeretsz bele

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A csalamádé elkészítésénél az eredeti recepthez képest mindössze egyetlen apró igazítást tettem azért, hogy a végeredmény tökéletesen passzoljon a saját szájízünkhöz: a kész fogáshoz lényegesen kevesebb cukrot teszek, mint ahogy azt eredetileg írták. Ez nem feltétlenül egészségügyi megfontolásból alakult így, egyszerűen csak nem kedvelem, ha egy savanyúság túlságosan édes, hozzám a sósabb, savanykásabb ízvilág áll közelebb.

A cukrot természetesen nem hagyom ki teljesen, ahogy a többi hozzávalót sem, hiszen ezek az alapvető ízek kellenek ahhoz, hogy a zöldségek zamata harmonikusan összeérjen és a saját karakterük megmaradjon. Na és persze, hogy legalább ugyanolyan finom legyen a végeredmény.

A titok a pontos arányokban és a türelemben rejlik

A csalamádéhoz 2-2 kilogramm káposztára, paprikára, valamint zöld paradicsomra vagy uborkára van szükség, amit 1 kilogramm hagyma egészít ki. Az eredeti recept 70 dekagramm cukrot írt elő, amit az említetteknek megfelelően a felére csökkentettem. Emellett 10 dekagramm só, 4 deciliter 10%-os ecet és 1 mokkáskanál borkén alkotja a felöntőlevet.

Az elkészítés pedig pofonegyszerű:

A zöldségeket le kell gyalulni – én ehhez külön kineveztem egy erre a célra fenntartott műanyag lavórt. Ha a gyalulással megvagyunk, a többi hozzávalót alaposan elkeverjük, feloldjuk, és a zöldségekre öntjük. Gondos forgatás, masszírozás után az egészet letakarva állni hagyjuk 24 órán át, hogy kiadja a levét és átjárják az ízek. Végül tiszta, sterilizált üvegekbe szedjük, és már mehet is a kamrapolcra.

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