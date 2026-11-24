Szerelembe esni könnyű, de hosszú távon szeretni más tészta. Ezek azok a párkapcsolati igazságok, amelyekről senki sem beszél nyíltan.

Kémia

Valakibe belehabarodni nem más, mint egy biokémiai reakció, ami maximum 15 hónapig tart. A lényeg az, ami azután jön, hogy kitisztul a hormonokkal elárasztott agyunk, mint amikor egy függő elkezd leszokni a kábítószerről.

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A szeretet az, amikor a másikat választod ezután is. Amikor a kapcsolat már nem olyan varázslatos, sőt, nehéz vagy unalmas, de te mégis vele maradsz.

Mentőöv

A szerelem nem mentőöv, csak a tündérmesékben oldja meg minden problémánkat. A mese akkor végződik, amikor a hercegnő és a királyfi elsétálnak a naplementébe, pedig az igazi meló pont akkor kezdődik. Olvass még a témában Nem vettem fel a férjem nevét, amikor összeházasodtunk – a konzervatív ismerősöm teljesen kiakadt Nem gondoltam, hogy a szomszédom miatt kell majd „azt a beszélgetést” előbb lefolytatnom a gyerekemmel „Miért, te azt gondolod, hogy tökéletes vagy?!” A különbségek az éretlen és az igazi férfiak reakcióiban A tradwife-trend visszatérése: tényleg erre vágyunk, vagy ezt adják el nekünk?

Ne várd a párodtól, hogy megoldja az életed, az sajnos továbbra is a te dolgod.

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