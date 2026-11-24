Kémia
Valakibe belehabarodni nem más, mint egy biokémiai reakció, ami maximum 15 hónapig tart. A lényeg az, ami azután jön, hogy kitisztul a hormonokkal elárasztott agyunk, mint amikor egy függő elkezd leszokni a kábítószerről.
A szeretet az, amikor a másikat választod ezután is. Amikor a kapcsolat már nem olyan varázslatos, sőt, nehéz vagy unalmas, de te mégis vele maradsz.
Mentőöv
A szerelem nem mentőöv, csak a tündérmesékben oldja meg minden problémánkat. A mese akkor végződik, amikor a hercegnő és a királyfi elsétálnak a naplementébe, pedig az igazi meló pont akkor kezdődik.
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