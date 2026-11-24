Őket nem elégíti ki a kötelező udvariassági körök ismételgetése, a megszokásból küldött üzenetek vagy a valódi érdeklődés nélküli találkozások. Szeretnék tudni, mi zajlik a másikban, mitől fél, minek örül, és hogyan látja a világot. Az asztrológia szerint négy csillagjegy különösen igényli ezt a fajta mélységet.
Skorpió – az őszinteségnél nincs fontosabb
A Skorpió nem igazán tud mit kezdeni azokkal a kapcsolatokkal, amelyekben mindenki gondosan ügyel arra, hogy semmi kényelmetlen ne kerüljön szóba. Őt a valódi érzések, a kimondatlan gondolatok és az emberi működés mélyebb rétegei érdeklik.
A Skorpió nem riad vissza a nehéz beszélgetésektől, sőt, sokszor ezekben érzi igazán közel magát valakihez, és meglepő módon néha otthonosabban, magabiztosabban lavíroz ezekben, mint a felszínes csevelyekben. A Skorpió bizalmát nehéz elnyerni, de ha kialakul a kötődés, rendkívül intenzíven kapcsolódik.
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A Skorpió számára egy őszinte, akár fájdalmas beszélgetés, amelyben a másik megnyílik neki, sokkal értékesebb, mint száz üres bók.
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