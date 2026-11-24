Pezsgőszínű szemhéj, bogyós ajkak vagy lágy barna füstös szem? Öt gyönyörű sminkötlet, amellyel stílusosan ragyoghatsz a céges karácsonyi bulin.

A céges karácsonyi buli remek alkalom arra, hogy a hétköznapinál egy kicsit különlegesebb sminket viselj, de ez nem jelenti azt, hogy rögtön a legerősebb füstös szemhez vagy a csillámokhoz kell nyúlnod. A 2026-os téli sminktrendek között számos olyan irányzat található, amely visszafogottan elegáns, mégis ünnepi hatást kelt. Összegyűjtöttünk öt olyan inspirációt, amelyekkel magabiztosan jelenhetsz meg a munkahelyi karácsonyi összejövetelen is.

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1. Pezsgőszínű szemhéj és ragyogó bőr

Ha egyetlen sminket kellene választani, amely szinte minden alkalomhoz és öltözékhez passzol, a pezsgőszínű szemfestés biztos befutó lenne. A 2026-os téli trendekben különösen népszerűek a fényvisszaverő, gyöngyházfényű textúrák, amelyeket egy visszafogottabb, világos árnyalatú változatban a munkahelyi ünnepségre is könnyedén átültethetsz. Vigyél fel pezsgőszínű vagy halvány arany szemhéjfestéket a mozgó szemhéjra, a külső szemzugba pedig egy kevés matt világosbarnát dolgozz el. Egy vékony barna tusvonal és néhány réteg szempillaspirál elegendő ahhoz, hogy a tekinteted hangsúlyosabb legyen. Az arc többi részén maradj a természetes hatásnál: könnyű alapozó, finom pirosító és nude ajakfény teszi teljessé az összképet.

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