A decemberi bolygómozgások több csillagjegy szerelmi életében is váratlan változásokat hozhatnak. Egy régi ismeretség új értelmet nyerhet, egy véletlen találkozásból pedig akár komolyabb kapcsolat is kibontakozhat. Három csillagjegy különösen izgalmas érzelmi fordulatokra számíthat az év utolsó hónapjában.
Skorpió
A Skorpiók szerelmi életében december 4-től válhat igazán mozgalmassá az időszak, amikor a Vénusz belép a jegyükbe. Ez a bolygóállás felerősítheti a vonzerejüket, és olyan emberek figyelmét is felkelthetik, akikre korábban nem is gondoltak lehetséges partnerként. Egy váratlan vallomás vagy egy régi ismerős közeledése teljesen új irányba terelheti az érzelmeiket, a párkapcsolatban élők pedig ismét közelebb kerülhetnek egymáshoz.
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