A megfelelési kényszer 4 leggyakoribb fizikai tünete

A megfelelési kényszer nemcsak lelkileg, hanem fizikailag is megterhelhet: mutatjuk a 4 leggyakoribb testi tünetet, amely jelezheti, hogy túl sokat vársz el magadtól.

A pszichológiában régóta ismert jelenség, hogy a tartós önmegtagadás, az állandó alkalmazkodás mások elvárásaihoz nem csak lelki, hanem testi nyomot is hagy. A test ugyanis nem tud különbséget tenni a valódi veszély és a szociális elutasítástól való félelem között, ezért ugyanazokkal a fiziológiai mechanizmusokkal reagál mindkettőre. A krónikus stresszválasz pedig idővel olyan testi tüneteket produkál, amelyeket könnyű egyszerű kimerültségnek betudni, pedig valójában egy mélyebb mintázat jelei.

Négy csillagjegy, akinek ősszel újra kinyílik egy régi ajtó A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Felületes légzés

Azoknál, akik folyamatosan másokhoz igazodnak, gyakran megfigyelhető egy sajátos légzésminta: a levegő nem jut le a rekeszizomig, a légzés a mellkas felső részére korlátozódik. Ez a fajta felületes légzés a szimpatikus idegrendszer tartós aktivációjának jele, amely akkor alakul ki, amikor a test folyamatos készenléti állapotban van, mintha minden pillanatban egy esetleges konfliktusra vagy elutasításra kellene reagálnia. A légzésterápiával és testtudati gyakorlatokkal foglalkozó szakemberek szerint ez a minta annyira megszokottá válik, hogy az érintett észre sem veszi: egyszerűen fáradtnak, levegőtlennek érzi magát, miközben valójában a teste évek óta visszafogja a lélegzetét.

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