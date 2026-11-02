A megfelelési kényszer 4 leggyakoribb fizikai tünete

A pszichológiában régóta ismert jelenség, hogy a tartós önmegtagadás, az állandó alkalmazkodás mások elvárásaihoz nem csak lelki, hanem testi nyomot is hagy. A test ugyanis nem tud különbséget tenni a valódi veszély és a szociális elutasítástól való félelem között, ezért ugyanazokkal a fiziológiai mechanizmusokkal reagál mindkettőre. A krónikus stresszválasz pedig idővel olyan testi tüneteket produkál, amelyeket könnyű egyszerű kimerültségnek betudni, pedig valójában egy mélyebb mintázat jelei.
1. Felületes légzés
Azoknál, akik folyamatosan másokhoz igazodnak, gyakran megfigyelhető egy sajátos légzésminta: a levegő nem jut le a rekeszizomig, a légzés a mellkas felső részére korlátozódik. Ez a fajta felületes légzés a szimpatikus idegrendszer tartós aktivációjának jele, amely akkor alakul ki, amikor a test folyamatos készenléti állapotban van, mintha minden pillanatban egy esetleges konfliktusra vagy elutasításra kellene reagálnia. A légzésterápiával és testtudati gyakorlatokkal foglalkozó szakemberek szerint ez a minta annyira megszokottá válik, hogy az érintett észre sem veszi: egyszerűen fáradtnak, levegőtlennek érzi magát, miközben valójában a teste évek óta visszafogja a lélegzetét.
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