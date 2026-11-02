november 2. Achilles napja Ma: 10°C Holnap: 10°C 🌦️
november 2. Achilles napja Ma: 10°C Holnap: 10°C 🌦️
A megfelelési kényszer 4 leggyakoribb fizikai tünete
Unsplash

Címlap / Életmód / Lélek / A megfelelési kényszer 4 leggyakoribb...

A megfelelési kényszer 4 leggyakoribb fizikai tünete

Farkas Izabella
Írta 2026.11.02.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A megfelelési kényszer nemcsak lelkileg, hanem fizikailag is megterhelhet: mutatjuk a 4 leggyakoribb testi tünetet, amely jelezheti, hogy túl sokat vársz el magadtól.

A pszichológiában régóta ismert jelenség, hogy a tartós önmegtagadás, az állandó alkalmazkodás mások elvárásaihoz nem csak lelki, hanem testi nyomot is hagy. A test ugyanis nem tud különbséget tenni a valódi veszély és a szociális elutasítástól való félelem között, ezért ugyanazokkal a fiziológiai mechanizmusokkal reagál mindkettőre. A krónikus stresszválasz pedig idővel olyan testi tüneteket produkál, amelyeket könnyű egyszerű kimerültségnek betudni, pedig valójában egy mélyebb mintázat jelei.

Négy csillagjegy, akinek ősszel újra kinyílik egy régi ajtó

1. Felületes légzés

Vektoros rajz: nő kapucnit húz a fejére
Unsplash

Azoknál, akik folyamatosan másokhoz igazodnak, gyakran megfigyelhető egy sajátos légzésminta: a levegő nem jut le a rekeszizomig, a légzés a mellkas felső részére korlátozódik. Ez a fajta felületes légzés a szimpatikus idegrendszer tartós aktivációjának jele, amely akkor alakul ki, amikor a test folyamatos készenléti állapotban van, mintha minden pillanatban egy esetleges konfliktusra vagy elutasításra kellene reagálnia. A légzésterápiával és testtudati gyakorlatokkal foglalkozó szakemberek szerint ez a minta annyira megszokottá válik, hogy az érintett észre sem veszi: egyszerűen fáradtnak, levegőtlennek érzi magát, miközben valójában a teste évek óta visszafogja a lélegzetét.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
⚖️KisokosBMI-kalkulátortesttömegindex és haskörfogat
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

4 csillagjegy, aki ősszel rájön: rossz emberre pazarolta a figyelmét

Ezeket olvassák most

A szerencse furcsa módon kopogtat novemberben ennél a 4 csillagjegynél

A szerencse furcsa módon kopogtat novemberben ennél a 4 csillagjegynél

7 néma jel, hogy a felnőtt gyereked már csak kötelességből hív fel

7 néma jel, hogy a felnőtt gyereked már csak kötelességből hív fel

A sógorom kölcsönkérte a kocsinkat, aztán karcosan hozta vissza – ekkor mondtam ki, amit addig nem mertem

A sógorom kölcsönkérte a kocsinkat, aztán karcosan hozta vissza – ekkor mondtam ki, amit addig nem mertem

Melyik életszakaszban találod meg az igazit? A születési hónapod elárulja

Melyik életszakaszban találod meg az igazit? A születési hónapod elárulja

5 csillagjegy, akivel a gyerekek pillanatok alatt megtalálják a közös hangot

5 csillagjegy, akivel a gyerekek pillanatok alatt megtalálják a közös hangot

Ez a 4 csillagjegy még az ősszel elutasítással fog szembesülni

Ez a 4 csillagjegy még az ősszel elutasítással fog szembesülni

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.