„Túl hangosan nevettem” – Mi az, amiért a nők elnézést kérnek, a férfiak viszont soha?

Igazítás
Azt hittem, sikerült észrevétlenül visszaigazítanom a mellem a melltartómba, de persze többen is látták, mire elpirulva elnézést kértem. Az egyik kolléganőm szólt, hogy minek szabadkozom, amikor „ezek a férfiállatok naponta többször is megigazítják előttünk a zacskójukat bármiféle szégyenérzet nélkül!” Igaza volt.
Szakértelem
A munkahelyemen éveken keresztül javítottam ki a férfi kollégáimat, akik nemes egyszerűséggel nem értettek eléggé a témához. Mindezt végtelen kelletlenül, meghunyászkodva és empatikusan tettem, olyan igazi „bocsánat, hogy élek” stílusban, mert nem akartam, hogy rosszul érezzék magukat.
Aztán egyszer én néztem be valamit – egy apróságot – és olyan lekezelő kioktatást kaptam, hogy felment bennem a pumpa. Onnantól kezdve mentegetőzés nélkül röviden és határozottan tettem helyre a „szakembereket”. És nem érdekel, hogy a hátam mögött milyen kiállhatatlan nőszemélynek tartanak.
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