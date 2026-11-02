„Túl hangosan nevettem” – Mi az, amiért a nők elnézést kérnek, a férfiak viszont soha?

Nekünk a puszta létezésünkért is össze kell húznunk magunkat a férfiak világában. Összegyűjtöttük azokat a helyzeteket, amelyekért a nők reflexszerűen bocsánatot kérnek – holott egyáltalán nem kellene.

Igazítás

Azt hittem, sikerült észrevétlenül visszaigazítanom a mellem a melltartómba, de persze többen is látták, mire elpirulva elnézést kértem. Az egyik kolléganőm szólt, hogy minek szabadkozom, amikor „ezek a férfiállatok naponta többször is megigazítják előttünk a zacskójukat bármiféle szégyenérzet nélkül!” Igaza volt.

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Szakértelem

A munkahelyemen éveken keresztül javítottam ki a férfi kollégáimat, akik nemes egyszerűséggel nem értettek eléggé a témához. Mindezt végtelen kelletlenül, meghunyászkodva és empatikusan tettem, olyan igazi „bocsánat, hogy élek” stílusban, mert nem akartam, hogy rosszul érezzék magukat.

Aztán egyszer én néztem be valamit – egy apróságot – és olyan lekezelő kioktatást kaptam, hogy felment bennem a pumpa. Onnantól kezdve mentegetőzés nélkül röviden és határozottan tettem helyre a „szakembereket”. És nem érdekel, hogy a hátam mögött milyen kiállhatatlan nőszemélynek tartanak. Olvass még a témában A legnagyobb szeretet néha az, ha nem akarjuk megmenteni a másikat Ezt hozza 2026. október 28. a numerológia szerint: önkifejezés és egyediség A Bakony közepén élek, mégis egy fővárosi mutatta meg, mit nem veszek észre – az első erdőfürdőm tapasztalatai 4 dolog, ami milleniálsként nekem természetes, de örülök, hogy a Gen Z-nek már nem az

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