Melyik életszakaszban találod meg az igazit? A születési hónapod elárulja

Vajon már az iskolai évek alatt megismered az igazit, vagy csak érettebb felnőttként talál rád a nagy szerelem? A születési hónapod érdekes választ adhat arra, melyik életszakasz lehet meghatározó a szerelmi életedben.

Vajon már egészen fiatalon találkozol azzal az emberrel, akivel leélheted az életedet, vagy csak később, egy érettebb életszakaszban érkezik meg hozzád az igazi? A születési hónapodhoz kapcsolódó személyiségjegyek és párkapcsolati minták alapján érdekes következtetéseket vonhatunk le arról, mikor találhat rád a nagy szerelem. Nézd meg, mit tartogat számodra a születési hónapod, és melyik életszakasz lehet a legmeghatározóbb a szerelmi életedben!

5 csillagjegy, akit próbára tesz október vége A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Január – Fiatal felnőttként találhat rád az igazi

A januárban születettek általában céltudatosak, felelősségteljesek, és a szerelemben sem szeretnek felesleges köröket futni. Bár már fiatalon is lehetnek komoly kapcsolataik, az igazi szerelmet nagyobb eséllyel fiatal felnőttként, az önállósodás és a karrierépítés időszakában találhatják meg. Ekkorra már pontosabban tudják, mit szeretnének az élettől, és olyan társat keresnek, akivel közös célokat is megvalósíthatnak. Számukra a tartós szerelem nemcsak érzelmi kötődést, hanem biztonságot és kölcsönös tiszteletet is jelent.

🐉

Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.