A Szűz csillagjegy sokkal összetettebb, mint elsőre hinnéd – ilyen ember ő valójában

A Szűz a földjegyek közé tartozik, uralkodó bolygója a Merkúr, és ez a kombináció egy olyan embert ad ki, aki a részletekben él, miközben a nagy egészet sosem téveszti szem elől.

A Szűz csillagjegy szülötteiről sokaknak a precizitás, a rendszerezettség és a maximalizmus jut eszébe, ám személyiségük ennél jóval összetettebb. A kritikus külső mögött érzékeny, figyelmes és mélyen gondolkodó ember rejtőzik, akinek számos olyan tulajdonsága van, amelyet elsőre talán nem is sejtenénk.

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A Szűz alapjelleme

A Szűz nem a hangos típus. Ha egy családi vasárnapi ebéden ülsz vele szemben, valószínűleg ő az, aki halkan megjegyzi, hogy a húsleves kicsit túl van sózva, aztán fel is áll, hogy hozzon még egy kanál vizet bele. Nem akar feltűnést kelteni, inkább megold. Ez a gyakorlatias segítőkészség a jegy egyik legjellemzőbb vonása: a Szűz ott van, amikor baj van, és ritkán vár meg, hogy megkérjék rá.

Elemzőkészsége miatt gyakran őt kérik meg egy munkahelyi megbeszélésen, hogy nézze át a táblázatot még egyszer, mielőtt kimegy a céges levél. Nem azért, mert ő a legokosabb a szobában, hanem mert képtelen elengedni egy hibát anélkül, hogy kijavítaná. Olvass még a témában „A férfiak félnek az özvegy nőktől és igazuk van” – özvegyek történetei Ez a 3 csillagjegy engedi el legnehezebben a szerelmet Rájöttem, hogy a szüleim csak azért maradtak együtt, mert mindketten megcsalták egymást – és kvittek voltak 5 egyszerű és gyors halloweeni nasi, amit a gyerekek is imádnak

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