november 2. Achilles napja Ma: 10°C Holnap: 10°C 🌦️
november 2. Achilles napja Ma: 10°C Holnap: 10°C 🌦️
A Szűz csillagjegy sokkal összetettebb, mint elsőre hinnéd – ilyen ember ő valójában
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / A Szűz csillagjegy sokkal összetettebb,...

A Szűz csillagjegy sokkal összetettebb, mint elsőre hinnéd – ilyen ember ő valójában

Szalai Dóra
Írta 2026.11.02.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A Szűz a földjegyek közé tartozik, uralkodó bolygója a Merkúr, és ez a kombináció egy olyan embert ad ki, aki a részletekben él, miközben a nagy egészet sosem téveszti szem elől.

A Szűz csillagjegy szülötteiről sokaknak a precizitás, a rendszerezettség és a maximalizmus jut eszébe, ám személyiségük ennél jóval összetettebb. A kritikus külső mögött érzékeny, figyelmes és mélyen gondolkodó ember rejtőzik, akinek számos olyan tulajdonsága van, amelyet elsőre talán nem is sejtenénk.

Penészes szilikon a zuhanyzóban? Az éjszakai hipós trükk

A Szűz alapjelleme

A Szűz nem a hangos típus. Ha egy családi vasárnapi ebéden ülsz vele szemben, valószínűleg ő az, aki halkan megjegyzi, hogy a húsleves kicsit túl van sózva, aztán fel is áll, hogy hozzon még egy kanál vizet bele. Nem akar feltűnést kelteni, inkább megold. Ez a gyakorlatias segítőkészség a jegy egyik legjellemzőbb vonása: a Szűz ott van, amikor baj van, és ritkán vár meg, hogy megkérjék rá.

Elemzőkészsége miatt gyakran őt kérik meg egy munkahelyi megbeszélésen, hogy nézze át a táblázatot még egyszer, mielőtt kimegy a céges levél. Nem azért, mert ő a legokosabb a szobában, hanem mert képtelen elengedni egy hibát anélkül, hogy kijavítaná.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/6
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Nyugdíjemelés 2027: mennyivel nő a nyugdíj és mikor érkezik az emelt összeg

Ezeket olvassák most

7 néma jel, hogy a felnőtt gyereked már csak kötelességből hív fel

7 néma jel, hogy a felnőtt gyereked már csak kötelességből hív fel

A sógorom kölcsönkérte a kocsinkat, aztán karcosan hozta vissza – ekkor mondtam ki, amit addig nem mertem

A sógorom kölcsönkérte a kocsinkat, aztán karcosan hozta vissza – ekkor mondtam ki, amit addig nem mertem

Melyik életszakaszban találod meg az igazit? A születési hónapod elárulja

Melyik életszakaszban találod meg az igazit? A születési hónapod elárulja

5 mondat, amit a nárcisztikus ember használ, amikor elveszíti az irányítást feletted

5 mondat, amit a nárcisztikus ember használ, amikor elveszíti az irányítást feletted

5 csillagjegy, akivel a gyerekek pillanatok alatt megtalálják a közös hangot

5 csillagjegy, akivel a gyerekek pillanatok alatt megtalálják a közös hangot

Ez a 4 csillagjegy még az ősszel elutasítással fog szembesülni

Ez a 4 csillagjegy még az ősszel elutasítással fog szembesülni

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.