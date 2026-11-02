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A japán head spák titka: miért kezdődik a wellness valójában a fejbőrnél
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A japán head spák titka: miért kezdődik a wellness valójában a fejbőrnél

Farkas Margaréta
Írta 2026.11.02.
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Az utóbbi időben egyre több helyen találkozni a head spa kifejezéssel, a közösségi médiában pedig tele vannak vele a videók, amelyeken gőzben, habban és olajokban fürdő fejbőrök látszanak, mellé pedig a legkülönfélébb ígéretek. Utánanéztem, mi igaz ebből, és mi az, amit érdemes inkább óvatosan kezelni.

Mi az a head spa?

A head spa egy japán eredetű fejbőrkezelés, amely általában több lépésből áll. Először megnézik a fejbőr állapotát, aztán mélytisztítás következik, majd gőz, szérumok vagy olajok, és végül egy hosszabb fejbőrmasszázs. A kezelés jellemzően 60–90 percig tart, és gyakran úgy hirdetik, mint a fejbőr arcápolását, hiszen a cél az, hogy a fejbőrre is olyan figyelem jusson, mint amilyet az arcbőrünk kap.

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A fejbőr ápolása régóta része a japán wellness-kultúrának, a head spa innen indult útjára. Az önálló kezelés viszont fiatalabb, egyes források szerint a japán szalonok az 1990-es évek óta kínálják.

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