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7 néma jel, hogy a felnőtt gyereked már csak kötelességből hív fel
Unsplash

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7 néma jel, hogy a felnőtt gyereked már csak kötelességből hív fel

Váradi Petra
Írta 2026.11.01.
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7 apró, de árulkodó jel, amely arra utalhat, hogy a felnőtt gyereked már inkább kötelességből tartja veled a kapcsolatot.

Nem minden eltávolodás jár veszekedéssel vagy látványos konfliktussal. Néha apró változásokból lehet észrevenni, hogy a felnőtt gyereked már nem azért keresi a társaságodat, mert valóban vágyik a beszélgetésre, hanem inkább úgy érzi, hogy ez az elvárás vele szemben.

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1. Mindig ugyanazt a néhány mondatot ismétli

„Jól vagyok, minden oké, dolgozom” – és ennyi. Ha a hívások tartalma hétről hétre szóról szóra ugyanaz, az gyakran azt jelzi, hogy a gyereked letudja a kötelező kört, nem pedig megosztani akar veled valamit. A valódi beszélgetés mindig hoz új részletet, még ha aprót is.

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