5 csillagjegy, akivel a gyerekek pillanatok alatt megtalálják a közös hangot

A csillagjegyed meghatározza, mennyire tudsz a gyerekek hullámhosszára hangolódni, mennyi türelmed van a félbehagyott mondataikhoz, és mennyire mered komolyan venni azt, amit ők fontosnak tartanak.

Van öt jegy, akiknél ez a fajta ráhangolódás szinte ösztönösen működik.

Melyik kínai állatjegy vagy? Ezt árulja el a személyiségedről A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Bak: a megbízható felnőtt, akire mindig lehet számítani

A Bak jegyűek első pillantásra komolynak, visszafogottnak tűnnek, a gyerekek mégis gyorsan megbíznak bennük. Ennek egyszerű az oka: a Bak következetes, betartja, amit ígér, és nem változtatja meg a szabályokat kedve szerint. Egy gyerek számára ez maga a biztonság. Ha egy Bak azt mondja, hogy fél óra múlva mesét olvas, akkor fél óra múlva tényleg ott lesz a könyvvel a kezében, és ez a kiszámíthatóság gyorsabban épít bizalmat, mint bármilyen bohóckodás.

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