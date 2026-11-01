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5 csillagjegy, akivel a gyerekek pillanatok alatt megtalálják a közös hangot
Unsplash

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5 csillagjegy, akivel a gyerekek pillanatok alatt megtalálják a közös hangot

Farkas Izabella
Írta 2026.11.01.
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A csillagjegyed meghatározza, mennyire tudsz a gyerekek hullámhosszára hangolódni, mennyi türelmed van a félbehagyott mondataikhoz, és mennyire mered komolyan venni azt, amit ők fontosnak tartanak.

Van öt jegy, akiknél ez a fajta ráhangolódás szinte ösztönösen működik.

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A Bak jegyűek első pillantásra komolynak, visszafogottnak tűnnek, a gyerekek mégis gyorsan megbíznak bennük. Ennek egyszerű az oka: a Bak következetes, betartja, amit ígér, és nem változtatja meg a szabályokat kedve szerint. Egy gyerek számára ez maga a biztonság. Ha egy Bak azt mondja, hogy fél óra múlva mesét olvas, akkor fél óra múlva tényleg ott lesz a könyvvel a kezében, és ez a kiszámíthatóság gyorsabban épít bizalmat, mint bármilyen bohóckodás.

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