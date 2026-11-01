A sógorom kölcsönkérte a kocsinkat, aztán karcosan hozta vissza – ekkor mondtam ki, amit addig nem mertem

Néha egy aprónak tűnő szívesség is túl sok lehet, különösen akkor, ha a másik természetesnek veszi, hogy mindig rendelkezésére állsz.

A slusszkulcsot már nyújtottam is felé, mielőtt végiggondoltam volna, mit jelent ez. Dani, a férjem öccse, ott állt a bejárati ajtóban szombat reggel, kezében egy zacskó croissant-nal, amit biztos azért hozott, hogy jobb kedvre derítsen minket, mielőtt bármit kérne. „Csak a hétvégére, a Balatonra megyünk Zsófival, az övé épp szervizben van” – mondta, és már nyúlt is a kulcsért, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga.

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Nem volt ez új helyzet. Az elmúlt két évben vagy négyszer kérte kölcsön az autónkat, és mindig volt valami oka: esküvő, költözés, egy fontos munkahelyi találkozó, amire nem mehetett a saját, épp szervizben lévő kocsijával. Minden alkalommal igent mondtam, mert a férjem, Peti mindig azt mondta, hogy a család az család, és különben is, mi is szívességet kérnénk tőle cserébe, ha kellene.

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