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A szerencse furcsa módon kopogtat novemberben ennél a 4 csillagjegynél
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A szerencse furcsa módon kopogtat novemberben ennél a 4 csillagjegynél

Farkas Izabella
Írta 2026.11.02.
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Novemberben négy csillagjegy életében egészen szokatlan módon fordulhat szerencsére a sors. Vajon te is köztük vagy?

Novemberben a szerencse nem mindig ott és úgy érkezik, ahogyan várnánk: néha egy váratlan találkozás, egy különös véletlen vagy egy régóta húzódó ügy szerencsés fordulata hozza el a változást. Négy csillagjegy különösen izgalmas lehetőségekre számíthat a hónapban.

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Bika: amit halogattál, most magától megoldódik

A Bika az a jegy, amelyik inkább tíz évig tűri a kényelmetlen helyzetet, mint hogy felforgassa a megszokott rendet. Novemberben viszont pont ez a makacsság fordul a javára: egy elhúzódó munkahelyi vagy anyagi ügy, amit hónapok óta halogattál lezárni, most szinte magától a helyére kerül. Lehet ez egy elmaradt fizetés rendezése, egy szerződés, amit végre aláírnak, vagy egy visszatérítés, amiről már le is mondtál. A szerencséd titka most abban rejlik, hogy nem kell semmit erőltetned, elég, ha egy telefonhívást vagy egy e-mailt tényleg elküldesz, amit eddig csak terveztél.

Ehhez a jegyhez illik egy konkrét, hétköznapi kép: a Bika, aki hetek óta néz rá egy el nem küldött üzenetre a postafiókjában, és végül egy unalmas keddi délután, szinte kedvtelenül kattint a Küldésre. Nem nagy elhatározás, inkább fáradtság, hogy már elege van a halogatásból. Pont ez a kis gesztus indítja el a láncreakciót.

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