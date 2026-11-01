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Ez a 4 csillagjegy még az ősszel elutasítással fog szembesülni
Unsplash

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Ez a 4 csillagjegy még az ősszel elutasítással fog szembesülni

Váradi Petra
Írta 2026.11.01.
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A retrográd bolygók és a novemberi fényszögek négy csillagjegy számára is kellemetlen felismeréseket és visszautasításokat hozhatnak.

A következő hetek nem mindenki számára hozzák el a várt sikereket, különösen az emberi kapcsolatok és a személyes tervek terén. A retrográd Vénusz és Merkúr hatására olyan helyzetek alakulhatnak ki, amelyekben egy visszautasítás, egy elmaradó válasz vagy egy csalódást keltő döntés kerül előtérbe. Ez a négy csillagjegy az ősz hátralévő részében szembesülhet azzal, hogy nem minden alakul úgy, ahogyan szeretné.

A tested gyenge pontja a csillagjegyed szerint

Bika

A Bika számára különösen kellemetlen lehet, ha valakitől vagy valamitől elutasítást kap, hiszen nehezen engedi el azokat a dolgokat, amelyekhez érzelmileg kötődik. A Skorpióban hátráló Merkúr és Vénusz a párkapcsolati kérdéseket, a bizalmat és a kölcsönösséget helyezheti előtérbe. Előfordulhat, hogy egy kiszemelt személy nem viszonozza az érdeklődését, vagy egy közeli kapcsolatban kell megtapasztalnia, hogy a másik fél egészen mást szeretne. Ez az időszak arra taníthatja, hogy ne akarjon mindenáron megfelelni mások elvárásainak.

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