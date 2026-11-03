Lenmag minden nap: ezért érdemes beiktatnod ezt az apró, de értékes magot az étrendedbe

A lenmag apró mérete ellenére rengeteg értékes tápanyagot tartalmaz – mutatjuk, milyen előnyökkel járhat a rendszeres fogyasztása, és mire érdemes figyelned.

Egyetlen kanálnyi lenmag is értékes tápanyagokkal egészítheti ki a mindennapi étkezésedet. Gazdag omega-3 zsírsavakban, rostokban és növényi vegyületekben, amelyek több szempontból is támogathatják a szervezet megfelelő működését. Nem mindegy azonban, hogyan fogyasztod, és az sem, mennyi kerül belőle a tányérodra.

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Mitől különleges a lenmag

A lenmag magas omega-3 zsírsav tartalmáról ismert, ezen belül is alfa-linolénsavban gazdag, ami a növényi eredetű zsírok közül ritkaságszámba megy ilyen koncentrációban. Emellett bővelkedik oldható és oldhatatlan rostokban is, ami önmagában megkülönbözteti a legtöbb hasonló méretű magtól. Tartalmaz még lignánokat, ezek olyan növényi vegyületek, amelyeket gyakran emlegetnek antioxidáns hatásuk miatt.

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