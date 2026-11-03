Lepipálnád egy irodalmi kávéház törzsvendégét? Teszteld a tudásodat!

Van abban valami különleges nyugalom, ahogy egy irodalmi kávéházban csörren a kávéscsésze, és a háttérben halk szóváltások folynak klasszikusokról, versidézetekről és régi legendákról. Ma egy ilyen beszélgetésbe repítünk téged – legalábbis gondolatban.
Ebben a kvízben nemcsak a magyar irodalom és nyelv rejtelmeiben mélyedünk el, hanem bejárjuk a földrajz, a művészettörténet és a természettudomány izgalmas tájait is. Lesz szó drámai költeményről, festőóriásról és egy olyan tóról, amelyben lehetetlen elmerülni.
Kattints, és derítsd ki, hányat tudsz a 13 kérdésből – a végén pontos képet kapsz arról, mennyire vagy otthon a nagyvilág és a hazai kultúra dolgaiban!
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Ki írta az „Édes Anna” című regényt?
Kosztolányi Dezső 1926-ban megjelent regénye egy fiatal cselédlány tragédiáján keresztül mutatja be a forradalmak utáni Magyarország feszültségeit.
Melyik szótagra esik a hangsúly a magyar szavakban szinte mindig?
A magyarban a hangsúly jellemzően az első szótagra esik, ami megkülönbözteti sok más nyelvtől, ahol a hangsúly helye változó lehet.
Melyik Petőfi-vers kezdődik így: „Talpra magyar, hí a haza!”?
Petőfi Sándor 1848 márciusában írta ezt a verset, amely az 1848-as forradalom egyik jelképévé vált.
Melyik ország fővárosa Helsinki?
Helsinki nemcsak Finnország fővárosa, hanem az ország legnagyobb városa is.
Melyik gáz teszi ki a Föld légkörének legnagyobb részét?
A levegő körülbelül 78 százaléka nitrogén, és csak nagyjából 21 százaléka oxigén.
Mi a víz kémiai képlete?
A víz molekulája két hidrogénatomból és egy oxigénatomból épül fel, innen a H2O jelölés.
Melyik tóban olyan magas a sótartalom, hogy szinte lehetetlen elmerülni benne?
A Holt-tenger Izrael és Jordánia határán fekszik, és a magas sókoncentráció miatt a fürdőzők szinte a víz tetején lebegnek.
Melyik ország rendelkezik a legnagyobb területtel a világon?
Oroszország közel 17 millió négyzetkilométerével toronymagasan vezeti a lista élét, és tizenegy időzónán nyúlik át.
Ki festette a „Guernica” című híres festményt?
Pablo Picasso 1937-ben festette ezt a monumentális művet a spanyol polgárháború egyik tragikus bombázásának emlékére.
Melyik hónapban van a csillagászati téli napforduló az északi féltekén?
A téli napforduló december 21-22. környékén van, ekkor a legrövidebb a nappal és leghosszabb az éjszaka az északi féltekén.
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