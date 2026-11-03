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Lepipálnád egy irodalmi kávéház törzsvendégét? Teszteld a tudásodat!
Pexels

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Lepipálnád egy irodalmi kávéház törzsvendégét? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.11.03.
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13 kérdés irodalomból, nyelvből és általános műveltségből – kiderül, mennyire állnál meg helyed egy igényes irodalmi társalgásban.

Van abban valami különleges nyugalom, ahogy egy irodalmi kávéházban csörren a kávéscsésze, és a háttérben halk szóváltások folynak klasszikusokról, versidézetekről és régi legendákról. Ma egy ilyen beszélgetésbe repítünk téged – legalábbis gondolatban.

Négy csillagjegy, akinek ősszel újra kinyílik egy régi ajtó

Ebben a kvízben nemcsak a magyar irodalom és nyelv rejtelmeiben mélyedünk el, hanem bejárjuk a földrajz, a művészettörténet és a természettudomány izgalmas tájait is. Lesz szó drámai költeményről, festőóriásról és egy olyan tóról, amelyben lehetetlen elmerülni.

Kattints, és derítsd ki, hányat tudsz a 13 kérdésből – a végén pontos képet kapsz arról, mennyire vagy otthon a nagyvilág és a hazai kultúra dolgaiban!

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Ki írta az „Édes Anna” című regényt?

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Melyik szótagra esik a hangsúly a magyar szavakban szinte mindig?

Helyes! Helytelen!

A magyarban a hangsúly jellemzően az első szótagra esik, ami megkülönbözteti sok más nyelvtől, ahol a hangsúly helye változó lehet.

Melyik Petőfi-vers kezdődik így: „Talpra magyar, hí a haza!”?

Helyes! Helytelen!

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Melyik ország fővárosa Helsinki?

Helyes! Helytelen!

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Melyik gáz teszi ki a Föld légkörének legnagyobb részét?

Helyes! Helytelen!

A levegő körülbelül 78 százaléka nitrogén, és csak nagyjából 21 százaléka oxigén.

Mi a víz kémiai képlete?

Helyes! Helytelen!

A víz molekulája két hidrogénatomból és egy oxigénatomból épül fel, innen a H2O jelölés.

Melyik tóban olyan magas a sótartalom, hogy szinte lehetetlen elmerülni benne?

Helyes! Helytelen!

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Melyik ország rendelkezik a legnagyobb területtel a világon?

Helyes! Helytelen!

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Ki festette a „Guernica” című híres festményt?

Helyes! Helytelen!

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Melyik hónapban van a csillagászati téli napforduló az északi féltekén?

Helyes! Helytelen!

A téli napforduló december 21-22. környékén van, ekkor a legrövidebb a nappal és leghosszabb az éjszaka az északi féltekén.

Lepipálnád egy irodalmi kávéház törzsvendégét? Teszteld a tudásodat!
Még gyűjtögeted a kulturális muníciót

greyscale photo of man sitting by the table using headphones and microphone while smiling

Nem baj, ha most néhány kérdés meglepett – a tudás nem verseny, hanem folyamatos felfedezés. Legközelebb talán pont az a kávéházi beszélgetés indít el egy új érdeklődést, amire most rácsodálkoztál.
Megállnád a helyed az asztaltársaságban

Megdöbbent fiatal nő filmet néz és popcornt eszik

Szépen vegyíted az irodalmi tájékozottságot a általános műveltséggel – pont annyira, hogy élvezetes beszélgetőpartner legyél. Ha egy-két kérdés still kifogott rajtad, az csak azt jelenti, van még mit felfedezni a következő kvízben.
Te vagy a kávéház sztárvendége

Serious intelligent crop female with long hair in beige woolen cardigan near heap of blurred books

Lenyűgöző, mennyire otthonosan mozogsz az irodalom, a nyelv és a nagyvilág tényei között egyaránt. Ha legközelebb valaki vitázna veled egy irodalmi idézeten vagy egy földrajzi tényen, nyugodtan ülj be mellé – nálad jobb asztaltárs nem is kellene.

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Bármilyen eredmény jött is ki, egy biztos: a tudás sosem fogy el, csak egyre izgalmasabb lesz a gyűjtögetése.

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