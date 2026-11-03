Lepipálnád egy irodalmi kávéház törzsvendégét? Teszteld a tudásodat!

13 kérdés irodalomból, nyelvből és általános műveltségből – kiderül, mennyire állnál meg helyed egy igényes irodalmi társalgásban.

Van abban valami különleges nyugalom, ahogy egy irodalmi kávéházban csörren a kávéscsésze, és a háttérben halk szóváltások folynak klasszikusokról, versidézetekről és régi legendákról. Ma egy ilyen beszélgetésbe repítünk téged – legalábbis gondolatban.

Négy csillagjegy, akinek ősszel újra kinyílik egy régi ajtó A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ebben a kvízben nemcsak a magyar irodalom és nyelv rejtelmeiben mélyedünk el, hanem bejárjuk a földrajz, a művészettörténet és a természettudomány izgalmas tájait is. Lesz szó drámai költeményről, festőóriásról és egy olyan tóról, amelyben lehetetlen elmerülni.

Kattints, és derítsd ki, hányat tudsz a 13 kérdésből – a végén pontos képet kapsz arról, mennyire vagy otthon a nagyvilág és a hazai kultúra dolgaiban! Olvass még a témában Generációs sebek, szerelem és elengedés – Véleményem az Egy másik énem 3. évadáról Okos társalgó vagy inkább csak jó hallgatóság? Teszteld az általános műveltségedet! Nemcsak Sherlock húga – 5 életlecke, amit Enola Holmes taníthat nekünk Ez a boldogító zenék top 10-es listája – kutatók szerint

0% Ki írta az „Édes Anna” című regényt? Móricz Zsigmond Kosztolányi Dezső Krúdy Gyula Helyes! Helytelen! Kosztolányi Dezső 1926-ban megjelent regénye egy fiatal cselédlány tragédiáján keresztül mutatja be a forradalmak utáni Magyarország feszültségeit. Tovább >> Melyik szótagra esik a hangsúly a magyar szavakban szinte mindig? Az elsőre Mindig a hosszú magánhangzós szótagra Az utolsóra Helyes! Helytelen! A magyarban a hangsúly jellemzően az első szótagra esik, ami megkülönbözteti sok más nyelvtől, ahol a hangsúly helye változó lehet. Tovább >> Melyik Petőfi-vers kezdődik így: „Talpra magyar, hí a haza!”? A Tisza János vitéz Nemzeti dal Helyes! Helytelen! Petőfi Sándor 1848 márciusában írta ezt a verset, amely az 1848-as forradalom egyik jelképévé vált. Tovább >> Melyik ország fővárosa Helsinki? Norvégia Finnország Észtország Helyes! Helytelen! Helsinki nemcsak Finnország fővárosa, hanem az ország legnagyobb városa is. Tovább >> Melyik gáz teszi ki a Föld légkörének legnagyobb részét? Szén-dioxid Oxigén Nitrogén Helyes! Helytelen! A levegő körülbelül 78 százaléka nitrogén, és csak nagyjából 21 százaléka oxigén. Tovább >> Mi a víz kémiai képlete? H2O2 CO2 H2O Helyes! Helytelen! A víz molekulája két hidrogénatomból és egy oxigénatomból épül fel, innen a H2O jelölés. Tovább >> Melyik tóban olyan magas a sótartalom, hogy szinte lehetetlen elmerülni benne? Balaton Bajkál-tó Holt-tenger Helyes! Helytelen! A Holt-tenger Izrael és Jordánia határán fekszik, és a magas sókoncentráció miatt a fürdőzők szinte a víz tetején lebegnek. Tovább >> Melyik ország rendelkezik a legnagyobb területtel a világon? Kanada Kína Oroszország Helyes! Helytelen! Oroszország közel 17 millió négyzetkilométerével toronymagasan vezeti a lista élét, és tizenegy időzónán nyúlik át. Tovább >> Ki festette a „Guernica” című híres festményt? Joan Miró Pablo Picasso Salvador Dalí Helyes! Helytelen! Pablo Picasso 1937-ben festette ezt a monumentális művet a spanyol polgárháború egyik tragikus bombázásának emlékére. Tovább >> Melyik hónapban van a csillagászati téli napforduló az északi féltekén? Januárban Novemberben Decemberben Helyes! Helytelen! A téli napforduló december 21-22. környékén van, ekkor a legrövidebb a nappal és leghosszabb az éjszaka az északi féltekén. Tovább >> Lepipálnád egy irodalmi kávéház törzsvendégét? Teszteld a tudásodat! Még gyűjtögeted a kulturális muníciót Nem baj, ha most néhány kérdés meglepett – a tudás nem verseny, hanem folyamatos felfedezés. Legközelebb talán pont az a kávéházi beszélgetés indít el egy új érdeklődést, amire most rácsodálkoztál. Megállnád a helyed az asztaltársaságban Szépen vegyíted az irodalmi tájékozottságot a általános műveltséggel – pont annyira, hogy élvezetes beszélgetőpartner legyél. Ha egy-két kérdés still kifogott rajtad, az csak azt jelenti, van még mit felfedezni a következő kvízben. Te vagy a kávéház sztárvendége Lenyűgöző, mennyire otthonosan mozogsz az irodalom, a nyelv és a nagyvilág tényei között egyaránt. Ha legközelebb valaki vitázna veled egy irodalmi idézeten vagy egy földrajzi tényen, nyugodtan ülj be mellé – nálad jobb asztaltárs nem is kellene. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Bármilyen eredmény jött is ki, egy biztos: a tudás sosem fogy el, csak egyre izgalmasabb lesz a gyűjtögetése.

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