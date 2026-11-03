5 dolog, amit egy érett nő azonnal abbahagy, amint betölti a 35-öt

Harmincöt körül valami halkan átrendeződik a fejekben. Nem egyik napról a másikra, nem is dramatikusan, inkább úgy, ahogy egy szoba bútorait rendezgeti az ember: kidob pár dolgot, mert egyszerűen nem fér el bennük tovább.
1. Folyamatos bocsánatkérés mindenért
Addig a pillanatig szinte reflexből hangzott el a „bocsánat”, ha valaki más véleményt mondott, ha nemet mertünk mondani, vagy ha egyszerűen csak helyet foglaltunk egy beszélgetésben. Harmincöt felé ez a szokás elkopik. Az önbizalom nem hangos kijelentésekben nyilvánul meg, hanem abban, hogy egyszerűen nem érezzük szükségét a folytonos mentegetőzésnek.
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