5 dolog, amit egy érett nő azonnal abbahagy, amint betölti a 35-öt

A középső életszakasz küszöbén megváltozik az, amire időt és energiát szánunk. Íme az öt leggyakoribb dolog, amivel ekkor végleg leszámolunk.

Harmincöt körül valami halkan átrendeződik a fejekben. Nem egyik napról a másikra, nem is dramatikusan, inkább úgy, ahogy egy szoba bútorait rendezgeti az ember: kidob pár dolgot, mert egyszerűen nem fér el bennük tovább.

Ősszel 3 csillagjegynek jár a megkésett bocsánatkérés A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Folyamatos bocsánatkérés mindenért

Addig a pillanatig szinte reflexből hangzott el a „bocsánat”, ha valaki más véleményt mondott, ha nemet mertünk mondani, vagy ha egyszerűen csak helyet foglaltunk egy beszélgetésben. Harmincöt felé ez a szokás elkopik. Az önbizalom nem hangos kijelentésekben nyilvánul meg, hanem abban, hogy egyszerűen nem érezzük szükségét a folytonos mentegetőzésnek.

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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