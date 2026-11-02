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„A lányom a ballagásán köszönetet mondott mindenkinek – csak nekem nem” – az a délután, ami után már nem voltam ugyanaz
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„A lányom a ballagásán köszönetet mondott mindenkinek – csak nekem nem” – az a délután, ami után már nem voltam ugyanaz

Váradi Petra
Írta 2026.11.02.
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Egy anya a lánya ballagásán szembesült azzal, hogy kimaradt a köszönőbeszédből – a felismerés azonban egészen másról szólt, mint először gondolta.

A tornaterem padlóját barna fóliával takarták le, a kosárpalánkokat fehér léggömbfüzérrel kötötték át, és a szülők úgy szorongtak a műanyag székeken, mintha vizsgáznának. Én a negyedik sorban ültem, a lányom, Zsófi osztálytársainak anyukái között, és a kezemben szorongattam egy csokor fehér rózsát, amit még reggel vágtam a kertünkben.

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Amikor Zsófira került a sor, hogy elmondja a búcsúbeszédét az osztály nevében, előrébb csúsztam a széken, hogy a fejek között jobban lássam őt. Ő pedig elkezdte sorolni, kinek tartozik köszönettel. Megköszönte az osztályfőnökének a türelmet, megköszönte a nagymamájának. Megköszönte a legjobb barátnőjének, hogy mellette volt a nehéz időszakokban. És megköszönte az édesapjának, hogy soha nem adta fel, és egyedül is helytállt mellette.

Vártam a saját nevemet. Szorosabban fogtam a csokrot, és tovább vártam. De a beszéd véget ért, Zsófi meghajolt, a terem tapsolt, és én is tapsoltam, mert mi mást tehettem volna négyszáz ember előtt?

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Két évvel korábban kezdődött minden

Két évvel korábban költöztem el otthonról. Nem egyik napról a másikra történt, hosszú hónapokig éltünk úgy Gáborral egy házban, hogy tudtuk, vége, csak még nem mondtuk ki hangosan. Amikor végül elköltöztem, Zsófi tizenhat éves volt, és úgy döntött, az apjával marad, mert nem akart iskolát váltani az utolsó két évben. Megértettem, logikus volt, és akkor még azt hittem, ez csak gyakorlati kérdés, nem ítélet.

Fél évvel később összeköltöztem Andrással. Zsófi akkor még csak néhányszor találkozott vele, mindig udvarias volt, de távolságtartó. Egyszer, amikor hármasban vacsoráztunk, azt mondta, hogy jól érzi magát nálunk, de a hétköznapjait a tanulás és az iskola közelsége miatt inkább az apjánál tölti. Ettől kezdve csak hétvégére jött, majd az is egyre ritkábban fordult elő.

Nem veszekedtünk, nem volt nagy jelenet, csak lassan kevesebb lett a közös idő, és én azt gondoltam, ez majd magától helyreáll, ahogy nő fel, és megszokja az új helyzetet.

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