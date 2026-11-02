november 2. Achilles napja Ma: 10°C Holnap: 9°C 🌦️
november 2. Achilles napja Ma: 10°C Holnap: 9°C 🌦️
5 jel, ami azt üzeni, hogy a szeretteid vigyáznak rád fentről
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / 5 jel, ami azt üzeni, hogy a szeretteid...

5 jel, ami azt üzeni, hogy a szeretteid vigyáznak rád fentről

Schuster Borka
Írta 2026.11.02.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Mindannyiunkkal előfordul, hogy egy elveszített szerettünk emlékét váratlanul különösen erősen érezzük. A spirituális hagyományok szerint ezek akár annak a jelei is lehetnek, hogy azok, akiket elveszítettünk, valamilyen formában továbbra is velünk vannak.

Egy ismerős illat, egy dal, amely éppen a megfelelő pillanatban szólal meg, vagy egy álom, amelyből úgy ébredünk, mintha valóban találkoztunk volna vele. A spirituális hagyományok szerint ezek akár annak a jelei is lehetnek, hogy azok, akiket elveszítettünk, valamilyen formában továbbra is velünk vannak. De melyek azok a jelenségek, amelyeket sokan égi üzenetként értelmeznek?

A reptéren mondta ki, hogy nem jön velem: egy szakítás a beszállókapu előtt

Egy ismerős illat, amelynek nincs kézzelfogható forrása

Egyszer csak megérzed a nagymamád jellegzetes parfümjét, a nagypapád pipadohányának illatát vagy azt a süteményillatot, amely gyerekkorodban mindig a családi vasárnapokat idézte. Körülnézel, de nem találod a forrást, az élmény mégis meglepően valóságosnak tűnik.

A spirituális értelmezések szerint az ilyen váratlan illatok az elhunyt szeretteink jelenlétére emlékeztethetnek, különösen akkor, ha egy érzelmileg jelentős pillanatban tapasztaljuk őket. Az illatok és az emlékek kapcsolata ugyanakkor pszichológiai szempontból is különleges:

Olvass még a témában

A szaglás szorosan összefügg az érzelmi és emlékezeti folyamatokkal, ezért egyetlen ismerős illat is rendkívül élénk emlékeket idézhet fel.

Akár spirituális jelentést tulajdonítasz neki, akár az emlékeid erejét látod benne, az élmény segíthet újra kapcsolódni valakihez, aki fontos volt számodra.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

3 csillagjegy, akit próbára tesz a sors

Ezeket olvassák most

A szerencse furcsa módon kopogtat novemberben ennél a 4 csillagjegynél

A szerencse furcsa módon kopogtat novemberben ennél a 4 csillagjegynél

A megfelelési kényszer 4 leggyakoribb fizikai tünete

A megfelelési kényszer 4 leggyakoribb fizikai tünete

A Szűz csillagjegy sokkal összetettebb, mint elsőre hinnéd – ilyen ember ő valójában

A Szűz csillagjegy sokkal összetettebb, mint elsőre hinnéd – ilyen ember ő valójában

7 néma jel, hogy a felnőtt gyereked már csak kötelességből hív fel

7 néma jel, hogy a felnőtt gyereked már csak kötelességből hív fel

Nyerésre állnál egy családi kvízestén? Teszteld a tudásodat!

Nyerésre állnál egy családi kvízestén? Teszteld a tudásodat!

Melyik életszakaszban találod meg az igazit? A születési hónapod elárulja

Melyik életszakaszban találod meg az igazit? A születési hónapod elárulja

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.