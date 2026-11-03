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Van még közös jövőtök? Ez a 3 kérdés segít eldönteni
Unsplash

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Van még közös jövőtök? Ez a 3 kérdés segít eldönteni

Váradi Petra
Írta 2026.11.03.
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Még mindig egymást választjátok, vagy csak féltek az elengedéstől? Tedd fel magadnak ezt a három kérdést, hogy tisztábban lásd a kapcsolatodat.

Egy kapcsolatban nem mindig könnyű felismerni, hogy csupán egy nehezebb időszakon mentek keresztül, vagy valójában már egészen másfelé tartotok. Néha a megszokás, a közös emlékek és az egymás iránt érzett felelősség tart össze két embert, miközben a valódi közelség fokozatosan eltűnik. Ez a három őszinte kérdés segíthet tisztábban látni, hogy van-e még közös jövőtök, és érdemes-e tovább dolgoznotok a kapcsolatotokon.

Ez az első jel, hogy elmúlt a szerelem a csillagjegyed szerint

1. El tudjátok képzelni egymással a jövőtöket?

Nem feltétlenül kell mindenben egyetértenetek ahhoz, hogy hosszú távon is működjön a kapcsolatotok, de fontos, hogy legalább az alapvető elképzeléseitek találkozzanak. Ha az egyikőtök családot, közös otthont és kiszámítható életet szeretne, míg a másik inkább kötetlenségre vágyik, idővel egyre nehezebb lehet megtalálni a közös nevezőt. Érdemes végiggondolnotok, hogy ugyanabba az irányba tartotok-e, vagy már csak azért maradtok együtt, mert nehéz lenne elengedni mindazt, amit eddig felépítettetek.

Az is sokat elárul, hogyan beszéltek a következő évekről. Természetes, ha nem tudtok minden részletet előre megtervezni, de ha az egyikőtök rendszeresen kerüli a közös jövő témáját, vagy már nem számol a másikkal a fontos döntéseiben, az intő jel lehet.

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A kérdés tehát nem az, hogy pontosan ugyanolyan életet szeretnétek-e, hanem hogy el tudjátok-e képzelni egymás mellett a következő fejezetet.

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