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2026 legjobb romantikus filmjei – 10 alkotás, amit idén látnod kell

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2026 legjobb romantikus filmjei – 10 alkotás, amit idén látnod kell

Szalai Dóra
Írta 2026.11.02.
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Mutatjuk, melyik az a 10 romantikus film, amelyet 2026-ban érdemes felvenned a megnézendők listájára, ha szereted a szerelmes történeteket.

Borítókép: IMDb

Az idei kínálatban a könnyed romantikus vígjátékoktól kezdve a szenvedélyes szerelmi drámákon át egészen a sötétebb hangulatú, párkapcsolati titkokat boncolgató történetekig mindenki találhat kedvére valót.

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1. Nyáron a párom

Emily Henry nagy sikerű regényének filmadaptációja két régi barát különleges kapcsolatát állítja a középpontba. Poppy és Alex személyisége szinte mindenben különbözik, mégis évek óta közös nyaralásokkal tartják életben a barátságukat. A történet egyik legérdekesebb kérdése, hogy vajon két ember, akik ennyire jól ismerik egymást, képesek-e felismerni, ha a barátságuk mögött már régóta több érzés húzódik. A film a barátságból kibontakozó szerelem kedvelőinek lehet különösen izgalmas, hiszen a romantika mellett az önismeret és a megfelelő időzítés is fontos szerepet kap benne.

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