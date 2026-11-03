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Mi van, ha nem véletlenül ismétlődnek ugyanazok a történetek az életedben? A zodiákusod segíthet felismerni a rád jellemző mintázatokat
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Mi van, ha nem véletlenül ismétlődnek ugyanazok a történetek az életedben? A zodiákusod segíthet felismerni a rád jellemző mintázatokat

Szabó Erzsébet
Írta 2026.11.03.
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Elgondolkodtál már azon, miért futsz bele időről időre ugyanazokba a nehéz helyzetekbe vagy elhibázott kapcsolatokba?

A visszatérő forgatókönyvek nem a véletlen művei, hanem belső ritmusunk és fejlődési irányunk jelzései. Talán a zodiákusod is hatással van a megéléseidre?

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Amikor útnak indulsz, szinte elsöprő lendülettel veted bele magad az új tervekbe, ám a lelkesedésed néha pont olyan gyorsan el is illan, amilyen hirtelen jött. Olyan ez a dinamika, mintha egy maratonon mindent kiadnál magadból az első kilométereken – a végére sem erőd, sem lelkesedésed nem marad.

A belső utad pontosan erről szól: ezt a nyers, lobogó erőt kell megtanulnod átformálni türelmes, céltudatos kitartássá. Meg kell tanulnod védeni azt, ami fontos, anélkül, hogy közben felégetnéd a saját energiáidat.

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