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Melyik szín vonz a legjobban? Ezt árulja el a mostani életszakaszodról
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Melyik szín vonz a legjobban? Ezt árulja el a mostani életszakaszodról

Schuster Borka
Írta 2026.11.03.
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Válaszd ki azt az árnyalatot, amelyik most a leginkább megszólít, és nézd meg, milyen életszakaszban lehetsz éppen!

Vajon véletlen, hogy éppen most az olívazöld, a szilva, a korall, a levendula vagy a vajsárga vonz a legjobban?

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Olívazöld – A stabilitás megteremtésének időszaka

Ha mostanában újra és újra az olívazöldön akad meg a szemed, talán egy kicsit lelassítanál, és szeretnéd végre szilárd alapokra helyezni az életedet. Lehet, hogy az elmúlt időszakban sok változáson mentél keresztül, vagy egyszerűen eleged lett abból, hogy mindig többfelé kell figyelned. Most inkább arra vágysz, hogy a dolgok a helyükre kerüljenek.

Az olívazöld természetes, földközeli árnyalat, amelyet könnyű társítani a nyugalommal és a kiegyensúlyozottsággal. Ha ez a kedvenced, talán egyre kevésbé érdekel, hogy mások mit gondolnak a döntéseidről. Fontosabbá válhat, hogy olyan életet alakíts ki, amely a saját igényeidhez igazodik.

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Ez az időszak kiváló lehet arra, hogy átgondold a prioritásaidat, rendet tegyél a kapcsolataidban, vagy kialakíts néhány olyan szokást, amely hosszú távon is támogat. Nem kell minden problémát egyszerre megoldanod. Néha már az is nagy előrelépés, ha tudod, mi az, amire többé nem szeretnél energiát pazarolni.

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