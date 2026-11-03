Melyik szín vonz a legjobban? Ezt árulja el a mostani életszakaszodról

Válaszd ki azt az árnyalatot, amelyik most a leginkább megszólít, és nézd meg, milyen életszakaszban lehetsz éppen!

Vajon véletlen, hogy éppen most az olívazöld, a szilva, a korall, a levendula vagy a vajsárga vonz a legjobban?

Penészes szilikon a zuhanyzóban? Az éjszakai hipós trükk A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Olívazöld – A stabilitás megteremtésének időszaka

Ha mostanában újra és újra az olívazöldön akad meg a szemed, talán egy kicsit lelassítanál, és szeretnéd végre szilárd alapokra helyezni az életedet. Lehet, hogy az elmúlt időszakban sok változáson mentél keresztül, vagy egyszerűen eleged lett abból, hogy mindig többfelé kell figyelned. Most inkább arra vágysz, hogy a dolgok a helyükre kerüljenek.

Az olívazöld természetes, földközeli árnyalat, amelyet könnyű társítani a nyugalommal és a kiegyensúlyozottsággal. Ha ez a kedvenced, talán egyre kevésbé érdekel, hogy mások mit gondolnak a döntéseidről. Fontosabbá válhat, hogy olyan életet alakíts ki, amely a saját igényeidhez igazodik. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. október 23. a numerológia szerint: befelé fordulás és lelki feltöltődés Gyerek képernyőidő? Talán előbb azt kellene megnéznünk, mennyit telefonoznak a szülők Amikor elfogytak a panaszaim: a terápiám (eddig) legijesztőbb fordulópontja Kapcsolatok rajzolása – Hogyan érdemes lezárni?

Ez az időszak kiváló lehet arra, hogy átgondold a prioritásaidat, rendet tegyél a kapcsolataidban, vagy kialakíts néhány olyan szokást, amely hosszú távon is támogat. Nem kell minden problémát egyszerre megoldanod. Néha már az is nagy előrelépés, ha tudod, mi az, amire többé nem szeretnél energiát pazarolni.

A szerencse furcsa módon kopogtat novemberben ennél a 4 csillagjegynél

🐉

Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.