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A testvérem a közös karácsonyt mindig nálam tartja, de a költségeket sosem osztjuk el – idén másként állok hozzá
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A testvérem a közös karácsonyt mindig nálam tartja, de a költségeket sosem osztjuk el – idén másként állok hozzá

Váradi Petra
Írta 2026.11.02.
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Évek óta egyedül fizettem a családi karácsony költségeit, de idén végre szóltam a húgomnak, hogy változtatni szeretnék ezen.

A pulton ott állt a blokk, amit aznap este többször is végigolvastam. Hús, hal, fűszerek, három üveg bor, ajándékpapír, szaloncukor két fajtából, mert a húgom gyerekei nem szeretik a kókuszosat. Huszonkétezer forint csak az a kis kiegészítő bevásárlás volt, pedig a nagy bevásárlást két nappal korábban már letudtam. Ott álltam a konyhában, a kabátom még rajtam volt, és azon gondolkodtam, hányadik éve csinálom ezt pontosan ugyanígy.

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Évek óta nálunk van a karácsonyi főhadiszállás

A húgom, Nóra, meg a férje, Peti, minden évben hozzánk jönnek karácsonykor. Nálunk van hely, nálunk van nagy asztal, és valahogy az évek alatt ez lett a megszokás: az én otthonom a karácsonyi főhadiszállás. Eleinte nem is bántam, sőt, jólesett, hogy mindig nálunk ünneplünk, hogy az unokahúgaim itt bontják ki az ajándékaikat a fánk alatt.

Csak közben észrevétlenül az is megszokássá vált, hogy a teljes költség mindig rajtam marad.

Nóra mindig hoz valamit, ez igaz. Egy doboz bejglit a cukrászdából, egyszer egy gyertyát is kaptunk tőlük. De ezek apróságok ahhoz képest, amit én kifizetek: a pulykát, a halat, az összes köretet, a bort az ebédhez, az ajándékokat az ő gyerekeinek, és persze a rezsit is, hiszen nálunk van bekapcsolva a sütő reggel kilenctől. Amikor egyszer leültem, és nagyjából összeszámoltam, mennyibe kerül nekem egy ilyen este, magam is meglepődtem a számon.

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