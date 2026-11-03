november 3. Győző napja Ma: –°C Holnap: –°C 🌤️
november 3. Győző napja Ma: –°C Holnap: –°C 🌤️
10 sál őszre, ami a szetted középpontja lesz – egy csokorban a kedvenceink

Címlap / Stílus / Divat / 10 sál őszre, ami a szetted középpontja...

10 sál őszre, ami a szetted középpontja lesz – egy csokorban a kedvenceink

Fehér Dia
Írta 2026.11.03.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Egy jó sál néha többet dob a szetten, mint egy új kabát, és még csak a fél fizetésedet sem kell otthagynod érte. Összeszedtem 10 kedvencet, amelyek között akad visszafogott, feltűnő és egészen szokatlan darab is.

Idén ősszel a leopárdminta, a csokibarna kötött darabok, a műszőrme és a különleges fazonok is megérnek egy pillantást, de a színes kendőknek is jut hely a gardróbban. Összeszedtem 10 kedvencet, amelyek közül akad visszafogott, feltűnő és egészen szokatlan darab is. Egy biztos: ezek mellett nem kell túlgondolnod a szetted többi részét.

Pixie frizura 60 felett: kinek áll jól és hogyan kérd a fodrásznál

Bocimintás kendő

Bocimintás kendő
About You / Next sál

A leopárdminta már régóta sokak ruhatárának része, de miért ne próbálhatnál ki valami mást is? Ez a bocimintás kendő azoknak szól, akik szeretik az állatmintákat, de egy kicsit kilépnének a megszokott keretek közül. Farmerrel, barna kabáttal és egyszerű fekete felsővel is jól működik, ráadásul nem kell mellé más feltűnő kiegészítő. A tehenek idén a gardróbokban kapnak főszerepet.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/6
Következő»
🎂KisokosNévnapki ünnepel ma?
A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban

Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Rák és Skorpió: a kötelék, ami sosem szakad el teljesen

Ezeket olvassák most

„A lányom a ballagásán köszönetet mondott mindenkinek – csak nekem nem” – az a délután, ami után már nem voltam ugyanaz

„A lányom a ballagásán köszönetet mondott mindenkinek – csak nekem nem” – az a délután, ami után már nem voltam ugyanaz

A testvérem a közös karácsonyt mindig nálam tartja, de a költségeket sosem osztjuk el – idén másként állok hozzá

A testvérem a közös karácsonyt mindig nálam tartja, de a költségeket sosem osztjuk el – idén másként állok hozzá

5 jel, ami azt üzeni, hogy a szeretteid vigyáznak rád fentről

5 jel, ami azt üzeni, hogy a szeretteid vigyáznak rád fentről

A szerencse furcsa módon kopogtat novemberben ennél a 4 csillagjegynél

A szerencse furcsa módon kopogtat novemberben ennél a 4 csillagjegynél

November 13. után 5 csillagjegy végre tisztábban lát egy szerelmi helyzetet

November 13. után 5 csillagjegy végre tisztábban lát egy szerelmi helyzetet

Tökéletes őszi kabát alacsony alkatra: 5 fazon, ami magasabbnak mutat

Tökéletes őszi kabát alacsony alkatra: 5 fazon, ami magasabbnak mutat

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban

Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.