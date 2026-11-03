10 sál őszre, ami a szetted középpontja lesz – egy csokorban a kedvenceink

Egy jó sál néha többet dob a szetten, mint egy új kabát, és még csak a fél fizetésedet sem kell otthagynod érte. Összeszedtem 10 kedvencet, amelyek között akad visszafogott, feltűnő és egészen szokatlan darab is.

Idén ősszel a leopárdminta, a csokibarna kötött darabok, a műszőrme és a különleges fazonok is megérnek egy pillantást, de a színes kendőknek is jut hely a gardróbban. Összeszedtem 10 kedvencet, amelyek közül akad visszafogott, feltűnő és egészen szokatlan darab is. Egy biztos: ezek mellett nem kell túlgondolnod a szetted többi részét.

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Bocimintás kendő

About You / Next sál

A leopárdminta már régóta sokak ruhatárának része, de miért ne próbálhatnál ki valami mást is? Ez a bocimintás kendő azoknak szól, akik szeretik az állatmintákat, de egy kicsit kilépnének a megszokott keretek közül. Farmerrel, barna kabáttal és egyszerű fekete felsővel is jól működik, ráadásul nem kell mellé más feltűnő kiegészítő. A tehenek idén a gardróbokban kapnak főszerepet.

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