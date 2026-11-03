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A nőknek még mindig szégyellniük kell magukat azért, mert van testük?
Unsplash

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A nőknek még mindig szégyellniük kell magukat azért, mert van testük?

Schuster Borka
Írta 2026.11.03.
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Van valami különösen gyomorforgató abban, amikor egy nőnek azért kell magyarázkodnia, mert valaki más visszaélt a testével.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Mintha a puszta létezésével vállalt volna kockázatot, mintha azzal, hogy van teste, amelyről fényképek készülhetnek, automatikusan hozzájárult volna ahhoz is, hogy mások azt csináljanak vele, amit akarnak. És hiába nem ő követett el semmit, végül mégis neki kellene lehajtania a fejét.

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A bosszúpornó az egyik legaljasabb bűn, de a mesterséges intelligencia korában a nőknek még azt a „hibát” sem kell elkövetniük, hogy megbíznak valakiben.

Lena Schilling osztrák európai parlamenti képviselő esete pontosan megmutatja, mennyire beteg logika működik még mindig a nők megítélésében. Schilling fotóiból a beleegyezése nélkül készítettek mesterséges intelligenciával pornográf képeket. Nem ő döntött úgy, hogy ilyen tartalmak készüljenek róla. Nem ő választotta, hogy a külseje a politikai támadások eszközévé váljon. Mégis egy olyan helyzetben találta magát, amelyben a női test ismét fegyverré vált – ezúttal a saját tulajdonosa ellen.

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