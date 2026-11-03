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November 13. után 5 csillagjegy végre tisztábban lát egy szerelmi helyzetet
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November 13. után 5 csillagjegy végre tisztábban lát egy szerelmi helyzetet

Farkas Izabella
Írta 2026.11.03.
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November 13. után öt csillagjegy számára világosabbá válhat, mit érez valójában a másik, és mit szeretne a szerelemben.

November közepén végre eloszolhat a köd néhány szerelmi helyzet körül. Öt csillagjegy olyan felismerésre juthat, amely segít tisztábban látni a kapcsolatát, és eldönteni, merre érdemes továbbindulnia.

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Bak

A Bak jellemzően nem szeret érzelmi kérdésekben kapkodni, inkább hosszan figyel, mielőtt véleményt formál. Most viszont eljön a pillanat, amikor egy párkapcsolati helyzet, amit hetek óta csak mérlegelt, hirtelen világossá válik. Lehet, hogy egy közös vacsora alatt veszi észre, hogy a partnere mennyire máshogy áll hozzá a jövőhöz, mint ő, és ez a felismerés nem ijesztő, inkább megkönnyebbülés: végre nem kell találgatnia.

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