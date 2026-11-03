November 13. után 5 csillagjegy végre tisztábban lát egy szerelmi helyzetet

November 13. után öt csillagjegy számára világosabbá válhat, mit érez valójában a másik, és mit szeretne a szerelemben.

November közepén végre eloszolhat a köd néhány szerelmi helyzet körül. Öt csillagjegy olyan felismerésre juthat, amely segít tisztábban látni a kapcsolatát, és eldönteni, merre érdemes továbbindulnia.

A 3 csillagjegy, aki a legnagyobb eséllyel gazdagodik meg A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Bak

A Bak jellemzően nem szeret érzelmi kérdésekben kapkodni, inkább hosszan figyel, mielőtt véleményt formál. Most viszont eljön a pillanat, amikor egy párkapcsolati helyzet, amit hetek óta csak mérlegelt, hirtelen világossá válik. Lehet, hogy egy közös vacsora alatt veszi észre, hogy a partnere mennyire máshogy áll hozzá a jövőhöz, mint ő, és ez a felismerés nem ijesztő, inkább megkönnyebbülés: végre nem kell találgatnia.

A szerencse furcsa módon kopogtat novemberben ennél a 4 csillagjegynél

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.