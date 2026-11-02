Így tárold a befőtteket télire, hogy hónapok múlva is bátran fogyaszthass belőlük

A befőttek nagy részét nem a hideg viszi el, hanem valami egészen más, amire ritkán gondolunk, miközben nap mint nap elkövetjük.

A legtöbb háztartásban ugyanaz a mondat hangzik el ősztől tavaszig: „csak ne legyen hideg a kamra, mert tönkremegy a befőtt”.

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A tévhit, amit mindenki továbbad

A hideg kamra réme generációk óta kísért: sokan még mindig azt tartják, hogy fagypont közeli hőmérsékleten a befőtt üvege megreped, a tartalma pedig megkeseredik vagy szétesik. Ez a félelem nem véletlenül alakult ki, hiszen egy fűtetlen, szellős kamra tényleg lehet hideg, de maga a hőmérséklet önmagában ritkán okoz gondot, ha az tartósan egyenletes. A valódi ellenség nem a hideg, hanem az, ami körülötte történik: a folyamatos változás és az, amit a polcra téve szinte soha nem veszünk figyelembe.

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